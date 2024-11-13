Не делайте этого со своими свитерами: ошибки ухода, которые убивают шерстяные вещи

Когда наступают холода, шерстяные вещи становятся нашими главными союзниками в борьбе с морозом. Мягкий свитер или уютный плед согревают не только тело, но и душу. Однако одно неловкое движение в уходе за такими изделиями — и ваш любимый свитер может превратиться в бесформенное недоразумение.

Шерсть — это уникальный материал, который отличается прочностью, природной терморегуляцией и способностью отталкивать грязь. Однако за эти преимущества приходится платить повышенным вниманием к уходу. Шерстяные волокна очень чувствительны к перепадам температуры, грубому механическому воздействию и химическим средствам. — Шерстяные изделия требуют деликатного обращения. Это касается всего: от выбора моющего средства до правильного способа хранения, — отмечает автор канала «СЕКРЕТЫ ДОМОХОЗЯЕК» Какие ошибки чаще всего совершают? 1. Использование неподходящих моющих средств Шерсть не терпит агрессивной химии. Обычные порошки или гели для стирки разрушают защитный слой волокон, что делает одежду менее устойчивой к износу. Если под рукой нет специального средства для стирки шерсти, его заменителем может стать детский шампунь. Он мягко очищает, не повреждая структуру ткани. 2. Стирка в горячей воде Шерстяная одежда «не дружит» с высокими температурами. Горячая вода заставляет волокна сжиматься, из-за чего вещь садится. Идеальная температура для стирки — 30 градусов. 3. Неправильная сушка Одной из главных ошибок является сушка шерстяных вещей на вешалке или верёвке. Вес мокрой ткани тянет изделие вниз, деформируя его. Чтобы этого не произошло, свитер или кардиган следует сушить горизонтально, разложив их на полотенце. — Горизонтальная сушка помогает сохранить форму и объём шерстяных изделий, — советует блогер. Какие ошибки чаще всего совершают? . Фото: Изображение Midjourney Секреты правильного ухода за шерстяной одеждой Стирка без риска Перед стиркой обязательно изучите ярлычок на одежде. Он подскажет, можно ли стирать вещь вручную или доверить её машинке. Современные стиральные машины имеют режим для шерсти, который обеспечивает бережное обращение. Однако даже при этом желательно использовать мешок для стирки, чтобы исключить лишние повреждения. Как сушить, чтобы не испортить После стирки шерстяную одежду нельзя выжимать привычным способом. Лишнюю влагу можно удалить, завернув изделие в сухое полотенце и слегка надавив. Затем вещь раскладывается на ровной поверхности, где она высыхает естественным образом. Защита от катышков Со временем на шерстяных вещах появляются катышки — маленькие комочки волокон, которые портят внешний вид. Удалить их можно с помощью специальной машинки или обычной бритвы. Бритва требует осторожности, так как есть риск повредить ткань. Никаких вешалок! Шерстяные изделия лучше хранить в сложенном виде, чтобы они не растягивались под собственным весом. Для защиты от моли добавьте в шкаф мешочки с лавандой или гвоздикой — это натуральные и безопасные средства. Что делать с колючестью? Если шерстяная вещь неприятно колется, можно смягчить её. Для этого замочите изделие в растворе с кондиционером для волос, уксусом или лимонной кислотой. Ещё один интересный способ — поместить свитер в морозилку. После заморозки ткань становится более мягкой и комфортной. Ранее эксперты рассказали о простом способе вернуть пуховику объем и форму. Не выбрасывайте это! Блогер показала, как использовать упаковку для хранения вещей Узнать подробнее Читайте также: Ваши старые колготки — настоящая находка! 10 лайфхаков о которых вы не знали! Почему стерилизация банок для консервации может быть не такой уж и обязательной? Как правильно хранить одежду: что вешаем, а что складываем