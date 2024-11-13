Начался прием заявок на премию в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье

Участие в конкурсе бесплатное. Победителей будут определять в восьми категориях. Премия проводится в два этапа. Сначала пройдет заочное голосование жюри, по результатам которого будет сформирован шорт-лист проектов. Второй этап пройдет в Нижнем Новгороде в январе 2025 года. Участники будут представлять свои проекты очно.