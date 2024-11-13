Начался прием заявок на премию в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье

Posted 13 ноября, 11:29
Published 13 ноября, 11:29
Modified 13 ноября, 11:29
Updated 13 ноября, 11:29
Участниками могут быть как отдельные авторы, так и коллективы.
Премия «Серебряный Лучник» — прекрасная возможность для специалистов, которые занимаются PR, рекламой, маркетингом, продвижением и коммуникациями, рассказать о своих проектах экспертам федерального уровня и представить их профессиональному сообществу. Победа в этом конкурсе означает подтверждение высокого профессионализма и признание со стороны коллег, пишут newsnn.ru.
Участие в конкурсе бесплатное. Победителей будут определять в восьми категориях. Премия проводится в два этапа. Сначала пройдет заочное голосование жюри, по результатам которого будет сформирован шорт-лист проектов. Второй этап пройдет в Нижнем Новгороде в январе 2025 года. Участники будут представлять свои проекты очно.
Стоит отметить, что «Серебряный Лучник» является достаточно демократичным конкурсом, особенно на региональных этапах. Все участники соревнуются на равных, будь то крупная корпорация или низкобюджетная общественная организация. Об этом рассказала исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» — Приволжье Анна Айзенштадт.
«Каждый год мы с волнением ждем, какой же проект выйдет на национальный уровень — шанс есть у всех», — прокомментировала она.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря. Участники могут направить их через официальный сайт премии. Информационным партнером проекта выступает медиахолдинг 1MI.
Отметим, что «Серебряный Лучник» — Приволжье является частью экосистемы Национальной премии в области коммуникаций. Номинации конкурса включают в себя все сферы деятельности общественных организаций, госорганов и бизнеса. Лучший проекта Приволжья будет автоматически добавлен в шорт-лист Национальной премии. Некоторые проекты будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса. Они войдут в лонг-лист этого конкурса.