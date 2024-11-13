Микроквартиры продают бедным семьям за ₽10 млн

Введение ограничений на строительство малогабаритных квартир в Москве стало ответом на изменения в спросе и предложении жилищного рынка. Несмотря на желание властей создать более комфортное жилье, многие эксперты полагают, что такие меры могут привести к дефициту доступного жилья в мегаполисе. Упрощение проектирования трехкомнатных квартир, в свою очередь, может вызвать увеличение их доли в новостройках, что, однако, не решает проблемы доступности для молодежи и семей с небольшими доходами.