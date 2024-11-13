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Posted 13 ноября, 09:34

Published 13 ноября, 09:34

Modified 13 ноября, 10:17

Updated 13 ноября, 10:17

Микроквартиры продают бедным семьям за ₽10 млн

Микроквартиры продают бедным семьям за ₽10 млн

13 ноября 2024, 09:34
Фото: mkset.ru.
Антикризисный вариант для тех, у кого нет 30 млн рублей на полноценную трехкомнатную квартиру: застройщики начали проектировать евротрешки с жилой площадью 26-28 квадратов.

В мае московские власти ввели ограничения на строительство малогабаритных квартир, таких как однокомнатные и двушки. Однако для трехкомнатных квартир таких ограничений не существует. Строить их можно любой площади, даже от 40 квадратов. Так застройщики стремятся уменьшать размеры квартир, чтобы компенсировать рост цен и поддержать падающий спрос. Так что ограничения строители обошли ювелирно.

Такие микроквартиры уже продают. Например, за ₽10,7 млн можно приобрести трехкомнатные апартаменты площадью всего 48,8 квадратов. Эти апартаменты включают две спальни по девять квадратов и объединенную кухню-гостиную площадью 16 квадратов. Жилая площадь составляет лишь 28,7 квадратов, или примерно по 8 квадратных метров на человека: чуть просторнее кухни в «хрущевке».

Каких еще сюрпризов ждать от рынка недвижимости в России и Москве — в свежем материале «Новых Известий».

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Введение ограничений на строительство малогабаритных квартир в Москве стало ответом на изменения в спросе и предложении жилищного рынка. Несмотря на желание властей создать более комфортное жилье, многие эксперты полагают, что такие меры могут привести к дефициту доступного жилья в мегаполисе. Упрощение проектирования трехкомнатных квартир, в свою очередь, может вызвать увеличение их доли в новостройках, что, однако, не решает проблемы доступности для молодежи и семей с небольшими доходами.

Застройщики, в свою очередь, продолжают адаптироваться к новым требованиям, разрабатывая предложения, которые соответствуют актуальным потребностям рынка. Несмотря на растущие цены на жилье, есть надежда, что новые правила позволят создать более разнообразный жилищный фон. В этом контексте особым интересом пользуются проекты, которые интегрируют функции малогабаритных и трехкомнатных квартир, предлагая потенциальным покупателям гибкие варианты.

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