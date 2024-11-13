Ипотека под 5,5% появилась в Башкирии

Posted 13 ноября, 17:32
Published 13 ноября, 17:32
Modified 13 ноября, 18:09
Updated 13 ноября, 18:09
Как отчитались в правительстве Республики, на повестке стояло обсуждение деятельности стройкомпаний в контексте свёртывания программы льготной ипотеки, повышения ключевой ставки и других появившихся в последнее время факторов, нарушивших ритм работы предприятий.
Одной из тем обсуждения стала также программа Жилстройсбережений, представленный как «актуальный инструмент поддержки застройщиков и покупателей». Её суть заключается в открытии жилищных вкладов в банках-партнёрах на срок от трёх до шести лет. По истечении этого срока можно получить право оформить ипотеку со ставкой 5,5-7%. Как первоначальный взнос при этом можно использовать накопленные средства.