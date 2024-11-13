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Posted 13 ноября, 17:32

Published 13 ноября, 17:32

Modified 13 ноября, 18:09

Updated 13 ноября, 18:09

Ипотека под 5,5% появилась в Башкирии

Ипотека под 5,5% появилась в Башкирии

13 ноября 2024, 17:32
Фото: 1MI.
В Уфе в среду, 13 ноября, прошло заседание региональной Ассоциации застройщиков, где озвучили сложившиеся в Башкортостане тенденции на рынке недвижимости и оценили его перспективы.

Как отчитались в правительстве Республики, на повестке стояло обсуждение деятельности стройкомпаний в контексте свёртывания программы льготной ипотеки, повышения ключевой ставки и других появившихся в последнее время факторов, нарушивших ритм работы предприятий.

Одной из тем обсуждения стала также программа Жилстройсбережений, представленный как «актуальный инструмент поддержки застройщиков и покупателей». Её суть заключается в открытии жилищных вкладов в банках-партнёрах на срок от трёх до шести лет. По истечении этого срока можно получить право оформить ипотеку со ставкой 5,5-7%. Как первоначальный взнос при этом можно использовать накопленные средства.

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Ранее Mkset делился рекомендациями по покупке квартиры в регионе.

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