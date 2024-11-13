Игру «Салавата Юлаева» превратили в гендерпати

Posted 13 ноября, 17:53
Published 13 ноября, 17:53
Modified 13 ноября, 17:55
Updated 13 ноября, 17:55
Тронувшие пользователей соцсетей кадры сняли в ходе домашнего матча «Салавата Юлаева» против тольяттинской «Лады».
Супружескую пару болельщиков, сидевших с плакатом «Сейчас мы узнаем пол нашего малыша», вывели на большой экран стадиона. Женщина не глядя развернула небольшую бумажку, на которой было написано заветное «девочка!».
Сам матч, проходий в мишувший вторник, 12 октября, «юлаевцы» выиграли со счётом 3:1. Как сообщал Mkset, для «СЮ» это стало второй победой подряд. С этой же встречи «зелёные» начали свою домашнюю серию.