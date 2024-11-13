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Posted 13 ноября, 17:53

Published 13 ноября, 17:53

Modified 13 ноября, 17:55

Updated 13 ноября, 17:55

Игру «Салавата Юлаева» превратили в гендерпати

Игру «Салавата Юлаева» превратили в гендерпати

13 ноября 2024, 17:53
Фото: Министерство спорта Республики Башкортостан / Telegram.
Семья из Уфы разделило радостное событие с болельщиками башкортостанского хоккейного клуба.

Тронувшие пользователей соцсетей кадры сняли в ходе домашнего матча «Салавата Юлаева» против тольяттинской «Лады».

Супружескую пару болельщиков, сидевших с плакатом «Сейчас мы узнаем пол нашего малыша», вывели на большой экран стадиона. Женщина не глядя развернула небольшую бумажку, на которой было написано заветное «девочка!».

Видео: Министерство спорта Республики Башкортостан / Telegram.
«Салават Юлаев» начал домашнюю серию с победы над «Ладой»
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Сам матч, проходий в мишувший вторник, 12 октября, «юлаевцы» выиграли со счётом 3:1. Как сообщал Mkset, для «СЮ» это стало второй победой подряд. С этой же встречи «зелёные» начали свою домашнюю серию.

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