ГК «Садовое кольцо» начала фасадные работы в домах первой очереди ЖК Terle Park

Posted 13 ноября, 07:49
Published 13 ноября, 07:49
Modified 13 ноября, 07:57
Updated 13 ноября, 07:57
В первой очереди строительства ЖК Terle Park полностью готовы монолитные конструкции третьего корпуса. Во втором и третьем корпусах строители приступили к устройству кровли и фасадов. Монтаж окон ведется на всех трех корпусах первой очереди.
Кроме того, во всех домах первой очереди строительства ведется каменная кладка, а также монтаж вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения, прокладка канализации и слаботочных сетей. В первом корпусе каменная кладка ведется на уровне одиннадцатого этажа. Во втором корпусе строители занимаются устройством монолитных конструкций, плит перекрытия и каменной кладкой на уровне пятнадцатого этажа. В третьем корпусе монолитные работы завершены, каркас здания полностью готов, ведется каменная кладка. Строительная готовность домов первой очереди составляет 53%.
В паркинге домов первой очереди ведутся работы по устройству фундамента и монолитных конструкций. Прокладываются наружные сети водоснабжения и канализации, ведется устройство кровли.
Дома второй очереди строительства готовы на 34%. В первом корпусе второй очереди монолитные работы уже завершены. Во втором корпусе ведется устройство монолитных конструкций и плит перекрытия на уровне седьмого этажа. В этих домах также ведется каменная кладка. В третьем корпусе второй очереди строительства продолжаются монолитные работы на уровне второго и девятого этажей. Кроме того, прокладываются инженерные системы вентиляции.
В общей сложности на строительной площадке одновременно находятся свыше 300 специалистов и задействовано около 14 единиц техники.
Новый жилой квартал Terle Park строится на улице Авроры на пути эко-тропы «Уфимского ожерелья» всего в 50 метрах от городского леса с выходами к реке Уфе, в непосредственной близости от парка им. Г. Рутто. Из окон квартир будет открываться вид на бескрайние зеленые просторы. Помимо природы, вокруг ЖК есть и развитая инфраструктура: торговые центры, медицинский кластер, спортклубы, кинотеатры. Комплекс будет обнесен прозрачной, но при этом высокой и надежной оградой. Доступ на территорию для людей без пропуска или приглашения будет закрыт, внутренний двор будет зоной без машин, паркинг расположен в стилобате. На первых этажах разместятся колясочные, просторные келлеры и лобби с лаундж-зонам. Планировки квартир имеют геометрически правильные формы, площади квартир от 28,34 до 140,26 кв. м.
Terle Park входит в ТОП-5 жилых комплексов по потребительским качествам среди высоток комфорт-класса в Башкортостане.
Завершение строительства первой очереди запланировано на IV квартал 2025 года, второй очереди — на III квартал 2026 года.
Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов. Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений. География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.
На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:
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