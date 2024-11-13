ГК «Садовое кольцо» начала фасадные работы в домах первой очереди ЖК Terle Park

Новый жилой квартал Terle Park строится на улице Авроры на пути эко-тропы «Уфимского ожерелья» всего в 50 метрах от городского леса с выходами к реке Уфе, в непосредственной близости от парка им. Г. Рутто. Из окон квартир будет открываться вид на бескрайние зеленые просторы. Помимо природы, вокруг ЖК есть и развитая инфраструктура: торговые центры, медицинский кластер, спортклубы, кинотеатры. Комплекс будет обнесен прозрачной, но при этом высокой и надежной оградой. Доступ на территорию для людей без пропуска или приглашения будет закрыт, внутренний двор будет зоной без машин, паркинг расположен в стилобате. На первых этажах разместятся колясочные, просторные келлеры и лобби с лаундж-зонам. Планировки квартир имеют геометрически правильные формы, площади квартир от 28,34 до 140,26 кв. м.