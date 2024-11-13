Ежегодный форум «Корпоративное волонтерство» собрал лидеров бизнеса и общества

Posted 13 ноября, 13:32
Published 13 ноября, 13:32
Modified 13 ноября, 13:34
Updated 13 ноября, 13:34
Основные темы пленарной сессии включали обсуждение вклада корпоративного волонтерства в экономику России, итогов десятилетней деятельности НСКВ и перспектив его дальнейшего развития.
«Корпоративное волонтерство является неотъемлемой и значимой частью инфраструктуры добровольчества в нашей стране. Согласно опросу, в среднем 17,2% работников крупных компаний, участвующих в деятельности НСКВ, вовлечены в волонтерские программы. По оценке Лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара, в прошлом году вклад корпоративного волонтерства в национальную экономику составил 293,5 млрд рублей. Это практически треть от общего вклада волонтерства в экономику, который составляет 0,65% ВВП, и прямой вклад свыше 210 тысяч работников компаний — участников Совета, принимавших участие в волонтерских акциях», — рассказала Ирина Жукова, председатель НСКВ.
Заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Елена Иваницкая добавила, что министерство активно поддерживает корпоративное волонтерство. По итогам анализа его вклада в ВВП был составлен доклад для Правительства РФ. Она также подчеркнула, что системная значимость корпоративного добровольчества для инфраструктуры национального добровольчества поспособствовала тому, что количество проектов, реализованных в этой области, внесено в качестве показателя эффективности в проект постановления о раскрытии информации в области устойчивого развития для компаний, разрабатываемый Правительством РФ, Банком России и АСИ.
«Факт в том, что в нашем обществе сформирована культура участия», — отметил Артём Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации ДОБРО.РФ.
По его словам, инфраструктура для волонтерства в стране уже создана, а корпоративное волонтерство играет важную роль в вовлечении населения в общественно полезную деятельность, что соответствует национальным целям развития России.
НСКВ был основан в 2014 году для объединения усилий социально ответственных компаний в развитии корпоративного волонтерства. Сегодня его членами являются более 360 компаний из 30 отраслей, а представительства работают в 37 регионах России.