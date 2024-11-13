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Posted 13 ноября, 17:17

Published 13 ноября, 17:17

Modified 13 ноября, 18:11

Updated 13 ноября, 18:11

Дрифт в центре Уфы попал на видео

Элитное хамство заметили в Уфе

13 ноября 2024, 17:17
Фото: Честный репортаж / Telegram.

Дрифт в центре Уфы попал на видео

Жителей башкирской столицы возмутили кадры нарушения ПДД со стороны местных «понторезов» на тонированных иномарках.

Перезаливы скандальных роликов опубликовал один из уфимских Telegram-каналов. Так, на одном видео запечатлён дрифт «закатанных» BMW по пустому перекрёстку в центре Уфы. С самих иномарок на время записи нарушители сняли госномера, судя по всему, дабы не быть опознанными сотрудниками ГАИ. Аналогичное видео другие «мажоры» записали на парковке в районе Конгресс-холла.

Видео: Честный репортаж / Telegram.
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Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе при помощи чат-бота ГАИ сумели поймать «дрифтующую» иномарку, водитель которой катался по ночному городу в пьяном состоянии.

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