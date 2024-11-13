Элитное хамство заметили в Уфе

Posted 13 ноября, 17:17
Published 13 ноября, 17:17
Modified 13 ноября, 18:11
Updated 13 ноября, 18:11
Перезаливы скандальных роликов опубликовал один из уфимских Telegram-каналов. Так, на одном видео запечатлён дрифт «закатанных» BMW по пустому перекрёстку в центре Уфы. С самих иномарок на время записи нарушители сняли госномера, судя по всему, дабы не быть опознанными сотрудниками ГАИ. Аналогичное видео другие «мажоры» записали на парковке в районе Конгресс-холла.
Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе при помощи чат-бота ГАИ сумели поймать «дрифтующую» иномарку, водитель которой катался по ночному городу в пьяном состоянии.