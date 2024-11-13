Плачущее небо ждут в Башкирии на выходных

По данным сервиса «Яндекс Погода» в целом по Башкирии на выходных следует ждать температуру чуть выше нуля. В субботу, 16 ноября, ночью похолодает до -1°C, днём столбики термометров поднимутся до 0°C. В воскресенье, 17 ноября, синоптики ждут как в тёмное, так и в светлое время суток +2°C. Все два дня будет идти дождь со снегом.