Плачущее небо ждут в Башкирии на выходных

Posted 13 ноября, 15:35
Published 13 ноября, 15:35
Modified 13 ноября, 18:19
Updated 13 ноября, 18:19
По данным сервиса «Яндекс Погода» в целом по Башкирии на выходных следует ждать температуру чуть выше нуля. В субботу, 16 ноября, ночью похолодает до -1°C, днём столбики термометров поднимутся до 0°C. В воскресенье, 17 ноября, синоптики ждут как в тёмное, так и в светлое время суток +2°C. Все два дня будет идти дождь со снегом.
Похожие показатели ожидаются и в Уфе. По данным «Гисметео», в субботу, 16 ноября, в столице Республики будет 0°C, в воскресенье, 17 ноября, — до +1°C.
Ранее Mkset рассказывал о том, что властям Стерлитамака потребовалось около полугода на то, чтобы устранить огромную лужу посреди города.