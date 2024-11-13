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Posted 13 ноября, 15:35

Published 13 ноября, 15:35

Modified 13 ноября, 18:19

Updated 13 ноября, 18:19

Дождь и снег прогнозируют в Башкортостане

Плачущее небо ждут в Башкирии на выходных

13 ноября 2024, 15:35
Фото: 1MI.

Дождь и снег прогнозируют в Башкортостане

Синоптики рассказали, какой будет погода в Республике Башкортостан в ближайший уик-энд, 16–17 ноября.

По данным сервиса «Яндекс Погода» в целом по Башкирии на выходных следует ждать температуру чуть выше нуля. В субботу, 16 ноября, ночью похолодает до -1°C, днём столбики термометров поднимутся до 0°C. В воскресенье, 17 ноября, синоптики ждут как в тёмное, так и в светлое время суток +2°C. Все два дня будет идти дождь со снегом.

Похожие показатели ожидаются и в Уфе. По данным «Гисметео», в субботу, 16 ноября, в столице Республики будет 0°C, в воскресенье, 17 ноября, — до +1°C.

В Башкирии полгода боролись с лужей
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Ранее Mkset рассказывал о том, что властям Стерлитамака потребовалось около полугода на то, чтобы устранить огромную лужу посреди города.

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