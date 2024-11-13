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Posted 13 ноября, 18:38

Published 13 ноября, 18:38

Modified 13 ноября, 19:06

Updated 13 ноября, 19:06

Дома в Башкирии продают за 1% цены

Дома в Башкирии продают за 1% цены

13 ноября 2024, 18:38
Фото: 1MI.
Получатели квартир по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) получили ключи от жилья в башкортостанском Аскино в среду, 13 ноября — отчитался региональный Минлесхоз.

В муниципалитете заселили двух участников программы — семьи Фаузетдиновых и Шаяхметовых. Они получили дома площадью 59 и 74 «квадрата» соответственно. Всего финансирование выдачи жилья составило ₽9,4 млн.

Дома гражданам выдали в рамках КРСТ по договору найма — после пяти лет работы участник может выкупить арендуемое им жильё за 10% от цены строительства, а по истечении десяти лет — уже за 1%.

Ипотека под 5,5% появилась в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе прошло заседание башкортостанской Ассоциации застройщиков с участием властей региона. В ходе совещания была представлена программа Жилстройсбережений, по которой жители Башкирии могут взять ипотеку под 5,5%.

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