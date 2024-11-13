Дома в Башкирии продают за 1% цены

Posted 13 ноября, 18:38
Published 13 ноября, 18:38
Modified 13 ноября, 19:06
Updated 13 ноября, 19:06
В муниципалитете заселили двух участников программы — семьи Фаузетдиновых и Шаяхметовых. Они получили дома площадью 59 и 74 «квадрата» соответственно. Всего финансирование выдачи жилья составило ₽9,4 млн.
Дома гражданам выдали в рамках КРСТ по договору найма — после пяти лет работы участник может выкупить арендуемое им жильё за 10% от цены строительства, а по истечении десяти лет — уже за 1%.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе прошло заседание башкортостанской Ассоциации застройщиков с участием властей региона. В ходе совещания была представлена программа Жилстройсбережений, по которой жители Башкирии могут взять ипотеку под 5,5%.