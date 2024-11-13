Долгожительница заживо сгорела в Башкирии

Смертельный инцидент произошёл утром среды, 13 ноября. Бездыханное тело пенсионерки, не дожившей всего семь лет до векового юбилея, обнаружили дочь с зятем — супружеская пара приехала навестить старушку. Лежала она на полу кухни, где горели стены и потолок. На место сразу вызвали оперативные службы.