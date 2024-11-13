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Posted 13 ноября, 16:28

Published 13 ноября, 16:28

Modified 13 ноября, 18:16

Updated 13 ноября, 18:16

Долгожительница заживо сгорела в Башкирии

Долгожительница заживо сгорела в Башкирии

13 ноября 2024, 16:28
Фото: МЧС.
В Мелеузе жертвой трагического пожара стала 93-летняя женщина — сообщают в среду, 13 ноября, в МЧС России и башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Смертельный инцидент произошёл утром среды, 13 ноября. Бездыханное тело пенсионерки, не дожившей всего семь лет до векового юбилея, обнаружили дочь с зятем — супружеская пара приехала навестить старушку. Лежала она на полу кухни, где горели стены и потолок. На место сразу вызвали оперативные службы.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Было констатировано, что причиной возгорания могла стать неисправность домашнего электрооборудования. Спасти пенсионерку врачам не удалось — бабушка была мертва задолго до прибытия огнеборцев и скорой. Точные обстоятельства ЧП пытаются выяснить следователи и дознаватель МЧС России.

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Ранее, как сообщал Mkset, при «кухонном» пожаре погиб 51-летний житель Мишкинского района Башкирии.

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