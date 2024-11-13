Долгожительница заживо сгорела в Башкирии

Posted 13 ноября, 16:28
Published 13 ноября, 16:28
Modified 13 ноября, 18:16
Updated 13 ноября, 18:16
Смертельный инцидент произошёл утром среды, 13 ноября. Бездыханное тело пенсионерки, не дожившей всего семь лет до векового юбилея, обнаружили дочь с зятем — супружеская пара приехала навестить старушку. Лежала она на полу кухни, где горели стены и потолок. На место сразу вызвали оперативные службы.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Было констатировано, что причиной возгорания могла стать неисправность домашнего электрооборудования. Спасти пенсионерку врачам не удалось — бабушка была мертва задолго до прибытия огнеборцев и скорой. Точные обстоятельства ЧП пытаются выяснить следователи и дознаватель МЧС России.