Девочка весом в 1,5 кг родилась в Башкирии

Posted 13 ноября, 13:11
Published 13 ноября, 13:11
Modified 13 ноября, 18:44
Updated 13 ноября, 18:44
Несчастная девочка появилась на свет преждевременно, и ей срочно потребовалась медицинская помощь. У Амелии был поставлен серьезный диагноз — врожденная полная поперечная блокада сердца, из-за которой её крошечное сердечко еле выдерживало 50 ударов в минуту, в то время как для новорожденных нормой считается 170. Экстренное оперативное вмешательство было неизбежным, но хирурги могли начать только когда вес малышки достигнет 3 килограммов.
После длительного ожидания, радость пришла: когда девочка наконец-то набрала необходимую массу — команда врачей во главе с Наратом Янбековым провела операцию. На протяжении часа они работали с полной самоотдачей, и их усилия увенчались успехом. Теперь сердце Амелии бьется с ритмом 145 ударов в минуту, а в её грудной клетке успешно заработал имплантированный электрокардиостимулятор.
Сегодня маленькая Амелия уже выписана из больницы и готова встречать новый мир с надеждой и радостью.
Напомним, ранее на операционный стол хирургов попал слишком любящий мясо пенсионер со вставной челюстью.