Девочка весом в 1,5 кг родилась в Башкирии

Несчастная девочка появилась на свет преждевременно, и ей срочно потребовалась медицинская помощь. У Амелии был поставлен серьезный диагноз — врожденная полная поперечная блокада сердца, из-за которой её крошечное сердечко еле выдерживало 50 ударов в минуту, в то время как для новорожденных нормой считается 170. Экстренное оперативное вмешательство было неизбежным, но хирурги могли начать только когда вес малышки достигнет 3 килограммов.