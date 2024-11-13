mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 13:11

Published 13 ноября, 13:11

Modified 13 ноября, 18:44

Updated 13 ноября, 18:44

Девочка весом в 1,5 кг родилась в Башкирии

Девочка весом в 1,5 кг родилась в Башкирии

13 ноября 2024, 13:11
Фото: 1MI.
В Республиканском кардиоцентре произошло настоящее чудо: врачи спасли жизнь новорожденной «дюймовочке» по имени Амелия, вес которой в момент рождения едва достигал 1,5 килограмма, сообщили в медучреждении в среду, 13 ноября.

Несчастная девочка появилась на свет преждевременно, и ей срочно потребовалась медицинская помощь. У Амелии был поставлен серьезный диагноз — врожденная полная поперечная блокада сердца, из-за которой её крошечное сердечко еле выдерживало 50 ударов в минуту, в то время как для новорожденных нормой считается 170. Экстренное оперативное вмешательство было неизбежным, но хирурги могли начать только когда вес малышки достигнет 3 килограммов.

После длительного ожидания, радость пришла: когда девочка наконец-то набрала необходимую массу — команда врачей во главе с Наратом Янбековым провела операцию. На протяжении часа они работали с полной самоотдачей, и их усилия увенчались успехом. Теперь сердце Амелии бьется с ритмом 145 ударов в минуту, а в её грудной клетке успешно заработал имплантированный электрокардиостимулятор.

Сегодня маленькая Амелия уже выписана из больницы и готова встречать новый мир с надеждой и радостью.

Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее на операционный стол хирургов попал слишком любящий мясо пенсионер со вставной челюстью.

Читайте также:
Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в БашкирииВ Башкирии полицейский спас семью из огненного пеклаУфимка выносила вместо ребенка гниющую опухоль в 8 кг
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Спасение#Операция#Мелеуз#Новорожденные#Младенец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика