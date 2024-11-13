Бешеная «Ока» показала характер в Башкирии

Posted 13 ноября, 17:42
Published 13 ноября, 17:42
Modified 13 ноября, 18:08
Updated 13 ноября, 18:08
Опасный манёвр, который выполнял водитель «Оки» посреди ночи перед одним из торговых центров, выложили в местное сообщество Vk. На кадрах автолюбитель, дрифтуя, весело рассекает по парковке ТЦ. Не исключено, что видео вскоре может заинтересоваться ГАИ, квалифицировав действия водителя как грубое нарушение правил дорожного движения.
Ранее, как сообщал Mkset, уфимцы возмутились роликами, снятыми в центре Уфы — на видео запечатлён наглый дрифт, устроенный уже на тонированных элитных иномарках.