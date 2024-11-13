Бешеная «Ока» показала характер в Башкирии

Опасный манёвр, который выполнял водитель «Оки» посреди ночи перед одним из торговых центров, выложили в местное сообщество Vk. На кадрах автолюбитель, дрифтуя, весело рассекает по парковке ТЦ. Не исключено, что видео вскоре может заинтересоваться ГАИ, квалифицировав действия водителя как грубое нарушение правил дорожного движения.