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Posted 13 ноября, 17:42

Published 13 ноября, 17:42

Modified 13 ноября, 18:08

Updated 13 ноября, 18:08

В Башкирии дрифтер лихачил по городу

Бешеная «Ока» показала характер в Башкирии

13 ноября 2024, 17:42
Фото: https://vk.com/bashdtp
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В Башкирии дрифтер лихачил по городу

Смелый водитель отечественного авто из Стерлитамака рискует стать пешеходом после видео в соцсетях.

Опасный манёвр, который выполнял водитель «Оки» посреди ночи перед одним из торговых центров, выложили в местное сообщество Vk. На кадрах автолюбитель, дрифтуя, весело рассекает по парковке ТЦ. Не исключено, что видео вскоре может заинтересоваться ГАИ, квалифицировав действия водителя как грубое нарушение правил дорожного движения.

Видео: https://vk.com/bashdtp
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Дрифт в центре Уфы попал на видео
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Ранее, как сообщал Mkset, уфимцы возмутились роликами, снятыми в центре Уфы — на видео запечатлён наглый дрифт, устроенный уже на тонированных элитных иномарках.

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