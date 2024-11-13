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Posted 13 ноября, 11:13

Published 13 ноября, 11:13

Modified 13 ноября, 11:15

Updated 13 ноября, 11:15

Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для жителей Башкортостана

Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для жителей Башкортостана

13 ноября 2024, 11:13
Фото: МТС.
Как показали исследования, лидерами оказались МТС, Билайн, Мегафон, Яндекс и t2.

Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС. За ней в пятерке расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.

Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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