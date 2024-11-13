5 лучших способов утилизировать листву на даче, вместо сжигания

Сжигание листвы — самый простой способ избавиться от лишнего материала. Однако результаты от этого процесса далеко не удовлетворительные. Зола от сжигания, содержащая лишь 5-7% полезных элементов, не приносит ощутимой пользы для почвы. Спустя время Алексею стало понятно, что такое решение только ухудшает состояние земли. Рынок удобрений также не помогал решить проблему, и каждый сезон уходило до 10 000 рублей на покупку новых составов. А урожайность оставалась не на высоте.