Зима атакует: как избавиться от неприятных ударов током в доме и на улице?

Каждую зиму мы сталкиваемся с раздражающим феноменом: одежда прилипает к телу, волосы встают дыбом, а прикосновение к технике или дверным ручкам нередко сопровождается неприятным ударом. Это статическое электричество. Но как его приручить и забыть о неприятностях?

Статическое электричество — это накопление свободных электрических зарядов на поверхности изолированных объектов. Этот процесс запускается при трении, когда электроны переходят с одного материала на другой, нарушая электрический баланс. Почему зимой ситуация ухудшается? Зимой воздух становится сухим из-за работы отопительных приборов, а синтетические материалы, которые преобладают в теплой одежде, способствуют трению. — Синтетика, например, полиэстер или нейлон, генерируют статическое электричество в разы быстрее, чем натуральные ткани, — объясняет электрик Дмитрий Хамцов. Почему нас бьет током? Представьте: вы ходите по ковру в шерстяных носках или снимаете свитер через голову. Трение создает заряд на вашем теле. Как только вы дотрагиваетесь до металлического объекта, разряд «скачивает» в землю, вызывая знакомый неприятный удар. Иногда величина напряжения накапливается до 10 000 вольт, но, к счастью, ток настолько мал, что угрозы жизни нет. Почему нас бьет током? . Фото: 1MI Как избавиться от статического электричества дома? 1. Увлажните воздух. Сухой воздух усиливает накопление зарядов, поэтому оптимальная влажность в доме — около 50%. Используйте увлажнители воздуха или декоративные комнатные растения, которые поддерживают здоровую среду. — При низкой влажности статическое электричество буквально повсюду. Просто включите увлажнитель, и вы заметите разницу, — советует блогер. 2. Одежда имеет значение. Синтетика — главный виновник. Она усиливает трение, а натуральные материалы, такие как хлопок или шерсть, удерживают влагу и не так подвержены зарядке. 3. Добавьте кондиционер для белья. Кондиционеры для тканей или даже обычный уксус при полоскании снижают трение и делают вещи менее электризуемыми. Это касается и постельного белья, и пледов. 4. Правильно сушите одежду. Пересушенная одежда из синтетики буквально становится батарейкой. Старайтесь сушить вещи на воздухе или вместе с натуральными тканями, чтобы уменьшить эффект. 5. Сбрызгивайте водой. Если антистатика под рукой нет, тонкий слой воды на изнанке одежды поможет временно устранить заряд. Как избавиться от статического электричества . Фото: 1MI Что делать на работе и на улице? Заземление человека. На производствах, где статическое электричество может быть опасным, сотрудники используют антистатические браслеты и обувь, обеспечивающую безопасный отвод зарядов. — Заземляющие браслеты подключаются к розеткам со специальными сопротивлениями. Это исключает искры, которые могут навредить оборудованию или стать причиной пожара, — поясняет эксперт. Металлические предметы. На улице поможет металлический предмет, например, проволочная вешалка. Проведите ей по одежде, и она «снимет» заряд. Перчатки Если вас бьет током от автомобиля, носите перчатки. Машина, как и вы, накапливает заряд, и их соприкосновение вызывает разряд. Как бороться со статикой на производстве? На промышленных предприятиях статическое электричество — это не просто дискомфорт, а реальная угроза. В текстильной или электронной промышленности оно может привести к пожарам или повреждению оборудования. Методы защиты: Организация заземления для зданий, станков и рабочих мест.

Использование антистатических полов и браслетов.

Промышленные увлажнители воздуха. Ключевая цель — поддержание влажности на уровне 50%. Ранее эксперты рассказали, как убрать подпал от утюга легко и быстро? Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации Узнать подробнее Читайте также: Лайфхак для стиральной машины: как носок и цитрус спасут технику от накипи Выключите это немедленно! Какие приборы опасно оставлять включенными и почему Как стиральный порошок убивает вашу сантехнику: секреты от засоров