Вектор студенческих стартапов определили на III Всероссийском форуме техпреда

Posted 12 ноября, 18:05
Published 12 ноября, 18:05
Modified 12 ноября, 18:05
Updated 12 ноября, 18:05
А также его вклад в экономику страны и значение для обеспечения технологического суверенитета. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером мероприятия.
Ключевым элементом форума стал федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», направленный на поддержку студенческих стартапов и создание инновационной среды в вузах.
Одним из центральных событий форума стал День инноватора — завершающее мероприятие четвертого потока международной акселерационной программы «Академия инноваторов», организованной департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. В числе участников были основатели техностартапов, бизнес-ангелы, представители государственных структур, крупных компаний и инвестиционных фондов.
В рамках панельной дискуссии, организованной участниками федерального проекта из Самарской области, эксперты обсудили развитие экосистемы технологического предпринимательства в университетах. Своим опытом поделились представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса.
Кроме того, на экспертной сессии, проведенной участниками проекта из Татарстана, обсуждались сложности, с которыми сталкиваются университеты при вовлечении студентов в предпринимательскую деятельность и запуске стартапов.
Ректор Самарского университета Владимир Богатырев подчеркнул, что объединение вузов в консорциумы является эффективным инструментом для развития университетского технологического предпринимательства на уровне региона, позволяя создавать синергию и использовать ресурсы различных учебных заведений для решения общих задач.
Генеральный директор ГК InSmart Алексей Усков рассказал о создании лаборатории в одном из вузов Челябинска, где студенты могут работать на профильном оборудовании и решать реальные бизнес-задачи, получая ценный практический опыт.
Исполнительный директор технопарка «Нобель» Александр Кондратьев поделился опытом использования инструмента Открытого университета Сколково — «Лаборатории по генерации идей». В рамках этого акселератора студенты обучаются методологии правильного расчета проектов и развивают навыки определения уникальности.
Форум стал важным шагом в развитии студенческого технологического предпринимательства, предоставив участникам возможность выработать совместные стратегии и найти пути для более тесного сотрудничества между вузами, бизнесом и государственными институтами.