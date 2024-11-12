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Posted 12 ноября, 17:17

Published 12 ноября, 17:17

Modified 12 ноября, 18:42

Updated 12 ноября, 18:42

В Уфе отдали участок под реновацию жилья

В Уфе снесут полсотни домов, бани и гаражи

12 ноября 2024, 17:17
Фото: 1MI.

В Уфе отдали участок под реновацию жилья

Власти башкирской столицы объявили третий аукцион на право застраивать квартал в районе парка Якутова — соответствующий документ за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева публикует мэрия во вторник, 12 ноября.

Речь идёт об участке, который ограничен улицами Домашникова, Маркса, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова. Ранее администрация Уфы уже проводила торги на право комплексного развития этого квартала, однако найти застройщика властям так и не удалось.

Сам квартал готовы продать минимум за ₽4,1 млн. В квартале первым делом снесут частный сектор, аварийную многоэтажку и гаражи. Компания-победитель торгов должна будет позаботиться о расселении жильцов демонтируемых зданий и построек.

Историческое здание Уфы хотят продать
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы объявили аукцион на продажу подвала исторического здания в Черниковке.

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