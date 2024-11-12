В Уфе снесут полсотни домов, бани и гаражи

Posted 12 ноября, 17:17
Published 12 ноября, 17:17
Modified 12 ноября, 18:42
Updated 12 ноября, 18:42
Речь идёт об участке, который ограничен улицами Домашникова, Маркса, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова. Ранее администрация Уфы уже проводила торги на право комплексного развития этого квартала, однако найти застройщика властям так и не удалось.
Сам квартал готовы продать минимум за ₽4,1 млн. В квартале первым делом снесут частный сектор, аварийную многоэтажку и гаражи. Компания-победитель торгов должна будет позаботиться о расселении жильцов демонтируемых зданий и построек.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы объявили аукцион на продажу подвала исторического здания в Черниковке.