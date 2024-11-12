В Башкирии вводят внезапные проверки

Posted 12 ноября, 09:33
Published 12 ноября, 09:33
Modified 12 ноября, 09:36
Updated 12 ноября, 09:36
Региональные парламентарии обсуждают поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан». Обсуждение соответствующего законопроекта запланировано на первое чтение в ноябре 2024 года. Ожидается, что региональный парламент примет предложенные поправки без проволочек.
— Планируемые изменения коснутся системы государственного надзора за охраной и использованием охраняемых природных территорий, — сообщил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — Новый законопроект предоставит возможность осуществлять регулярные рейды, что крайне важно, учитывая, что многие заповедники занимают обширные территории и имеют ограниченный доступ. Для эффективного контроля за ними требуется время и зачастую многодневное присутствие.
Глава парламента Республики Башкортостан отметил, что в действующее сейчас региональное законодательство не позволяет проводить длительные проверки. Тем не менее, эксперты подчеркивают важность регулярного контроля за заповедниками, национальными парками и заказниками.
— После принятия обновленной редакции закона инспекторы получат дополнительную возможность осуществлять рейды в любое время для обеспечения порядка, предотвращения и выявления нарушений, — добавил Толкачев. — Также им будет теперь позволено проверять документы и, в случае необходимости, осматривать транспортные средства. Это значительно повысит эффективность контроля.
Национальный парк «Башкирия» ранее заявлял, что подсчитал убытки от весенне-летнего туристического сезона в 2024 году. После посещения нацпарка путешественниками сотрудникам учреждения пришлось проводить огромную уборку.