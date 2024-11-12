В Башкирии вводят внезапные проверки

— После принятия обновленной редакции закона инспекторы получат дополнительную возможность осуществлять рейды в любое время для обеспечения порядка, предотвращения и выявления нарушений, — добавил Толкачев. — Также им будет теперь позволено проверять документы и, в случае необходимости, осматривать транспортные средства. Это значительно повысит эффективность контроля.