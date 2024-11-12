В Башкирии прогнозируют потепление

Posted 12 ноября, 14:30
Published 12 ноября, 14:30
Modified 12 ноября, 18:57
Updated 12 ноября, 18:57
Как уверены синоптики, в среду, 13 ноября, температура воздуха ночью составит -2°C… -7°C, дневные показатели — до +1°C… -4°C.
В четверг, 14 ноября, синоптики прогнозируют -1°C… -6°C ночью и +1°C… -4°C днём. Аналогичных отметок столбики термометра достигнут и в пятницу, 15 ноября.
Все три дня будут идти небольшие снегопады. Ветер ожидается умеренный, западного и юго-западного направлений.
Ранее Mkset публиковал мнения синоптиков о том, может ли в Башкирии до конца осени растаять образовавшийся в начале ноября снежный покров.