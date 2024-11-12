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Posted 12 ноября, 14:30

Published 12 ноября, 14:30

Modified 12 ноября, 18:57

Updated 12 ноября, 18:57

В Башкирии прогнозируют потепление

В Башкирии прогнозируют потепление

12 ноября 2024, 14:30
Фото: 1MI.
Специалисты управления Росгидрометцентра по Башкирии поделились, какая погода будет ждать жителей региона в ближайшие дни.

Как уверены синоптики, в среду, 13 ноября, температура воздуха ночью составит -2°C… -7°C, дневные показатели — до +1°C… -4°C.

В четверг, 14 ноября, синоптики прогнозируют -1°C… -6°C ночью и +1°C… -4°C днём. Аналогичных отметок столбики термометра достигнут и в пятницу, 15 ноября.

Все три дня будут идти небольшие снегопады. Ветер ожидается умеренный, западного и юго-западного направлений.

В Башкирии растает снег
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Ранее Mkset публиковал мнения синоптиков о том, может ли в Башкирии до конца осени растаять образовавшийся в начале ноября снежный покров.

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