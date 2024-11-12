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Posted 12 ноября, 16:38

Published 12 ноября, 16:38

Modified 12 ноября, 18:50

Updated 12 ноября, 18:50

Уфа подписала соглашение с Китаем

Уфа подписала соглашение с Китаем

12 ноября 2024, 16:38
Фото: Telegram / Газизьян Ахмедьянов.
Власти Калининского района столицы Башкирии достигли договорённостей с администрацией территориальной единицы того же уровня в Китае — отчитался руководитель муниципалитета Газизьян Ахмедьянов у себя на ресурсах во вторник, 12 ноября.

Со слов чиновника, он с коллегами подписал договор о сотрудничестве с районом Ляочжун города Шэньян. По словам Ахмедьянова, в документе говорится о развитии отношений между регионами, в частности, в сферах промышленности и культуры. О конкретных мерах руководитель администрации не написал, однако заявил, что стороны уже обговорили «перспективные направления».

Сам чиновник в публикации выразил надежду на плодотворное и эффективное сотрудничество районов.

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Ранее Mkset информировал о том, что из Башкирии вывезли на экспорт в Китай более тысячи тонн местной продукции.

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