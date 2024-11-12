Уфа подписала соглашение с Китаем

Со слов чиновника, он с коллегами подписал договор о сотрудничестве с районом Ляочжун города Шэньян. По словам Ахмедьянова, в документе говорится о развитии отношений между регионами, в частности, в сферах промышленности и культуры. О конкретных мерах руководитель администрации не написал, однако заявил, что стороны уже обговорили «перспективные направления».