Уфа подписала соглашение с Китаем

Posted 12 ноября, 16:38
Published 12 ноября, 16:38
Modified 12 ноября, 18:50
Updated 12 ноября, 18:50
Со слов чиновника, он с коллегами подписал договор о сотрудничестве с районом Ляочжун города Шэньян. По словам Ахмедьянова, в документе говорится о развитии отношений между регионами, в частности, в сферах промышленности и культуры. О конкретных мерах руководитель администрации не написал, однако заявил, что стороны уже обговорили «перспективные направления».
Сам чиновник в публикации выразил надежду на плодотворное и эффективное сотрудничество районов.
Ранее Mkset информировал о том, что из Башкирии вывезли на экспорт в Китай более тысячи тонн местной продукции.