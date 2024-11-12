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Posted 12 ноября, 16:49

Published 12 ноября, 16:49

Modified 12 ноября, 18:48

Updated 12 ноября, 18:48

Туристы из Башкирии застряли на отдыхе

Туристы из Башкирии застряли на отдыхе

12 ноября 2024, 16:49
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области / Telegram.
Сюжет
Отдых
Любителей активного отдыха пришлось вызволять челябинским спасателям на границе с Башкирией — отчиталась пресс-служба Поисково-спасательной службы региона во вторник, 12 ноября.

Несколько экстремалов решили провести «прогулку» по лесу в стиле «экстрим-OFF ROAD», рассказали на ресурсах ведомства. Несмотря на то, что участники — подготовленные и хорошо знали проторенный ещё до них маршрут, обстановку в лесу после обильных снегопадов байкеры явно недооценили — за двое суток «отдыхающим» не удалось преодолеть и 30 км.

В конце концов группа попала в непроходимые болота и спала посреди тайги. Один квадроцикл и вовсе пришлось выкинуть. Бедолаги ждали помощи от «службы 112». В конце концов всех байкеров эвакуировали.

В Башкирии эвакуировали мечеть
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке спасатели провели учения в мечети и эвакуировали её посетителей.

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