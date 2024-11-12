Туристы из Башкирии застряли на отдыхе

Несколько экстремалов решили провести «прогулку» по лесу в стиле «экстрим-OFF ROAD», рассказали на ресурсах ведомства. Несмотря на то, что участники — подготовленные и хорошо знали проторенный ещё до них маршрут, обстановку в лесу после обильных снегопадов байкеры явно недооценили — за двое суток «отдыхающим» не удалось преодолеть и 30 км.