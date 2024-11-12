Туристы из Башкирии застряли на отдыхе

Posted 12 ноября, 16:49
Published 12 ноября, 16:49
Modified 12 ноября, 18:48
Updated 12 ноября, 18:48
Несколько экстремалов решили провести «прогулку» по лесу в стиле «экстрим-OFF ROAD», рассказали на ресурсах ведомства. Несмотря на то, что участники — подготовленные и хорошо знали проторенный ещё до них маршрут, обстановку в лесу после обильных снегопадов байкеры явно недооценили — за двое суток «отдыхающим» не удалось преодолеть и 30 км.
В конце концов группа попала в непроходимые болота и спала посреди тайги. Один квадроцикл и вовсе пришлось выкинуть. Бедолаги ждали помощи от «службы 112». В конце концов всех байкеров эвакуировали.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке спасатели провели учения в мечети и эвакуировали её посетителей.