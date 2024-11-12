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Posted 12 ноября, 11:25

Published 12 ноября, 11:25

Modified 12 ноября, 11:27

Updated 12 ноября, 11:27

Школьница умерла от инсульта в Башкирии

Школьница умерла от инсульта в Башкирии

12 ноября 2024, 11:25
Фото: 1MI.
Органами предварительного следствия было возбуждено уголовное дело в связи со смертью девочки, сообщает во вторник, 12 ноября, Следком РБ.

События развернулись в октябре 2024 года, когда 13-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок. По данным Минздрава Башкирии, подросток была доставленна в больницу, где она получила необходимую помощь. После первичной госпитализации девочку перевели в республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи продолжили борьбу за ее жизнь. Однако все усилия оказались тщетными. Причиной смерти, по данным ведомства, стал инсульт.

Как стало известно, мать погибшей обратилась в Следственный комитет России с заявлением о том, что считает причиной смерти неверную тактику лечения. В результате этого было возбуждено уголовное дело, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и его результатах.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии прокуратура нашла почти три тысячи нарушений в сфере закупок, в том числе — в медицине.

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