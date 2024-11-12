Школьница умерла от инсульта в Башкирии

События развернулись в октябре 2024 года, когда 13-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок. По данным Минздрава Башкирии, подросток была доставленна в больницу, где она получила необходимую помощь. После первичной госпитализации девочку перевели в республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи продолжили борьбу за ее жизнь. Однако все усилия оказались тщетными. Причиной смерти, по данным ведомства, стал инсульт.