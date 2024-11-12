Школьница умерла от инсульта в Башкирии

Posted 12 ноября, 11:25
Published 12 ноября, 11:25
Modified 12 ноября, 11:27
Updated 12 ноября, 11:27
События развернулись в октябре 2024 года, когда 13-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок. По данным Минздрава Башкирии, подросток была доставленна в больницу, где она получила необходимую помощь. После первичной госпитализации девочку перевели в республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи продолжили борьбу за ее жизнь. Однако все усилия оказались тщетными. Причиной смерти, по данным ведомства, стал инсульт.
Как стало известно, мать погибшей обратилась в Следственный комитет России с заявлением о том, что считает причиной смерти неверную тактику лечения. В результате этого было возбуждено уголовное дело, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и его результатах.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии прокуратура нашла почти три тысячи нарушений в сфере закупок, в том числе — в медицине.