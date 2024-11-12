Сегодня в Уфе: коммунальный ад, дорогой Новый год и индекс борща

Posted 12 ноября, 19:00
Published 12 ноября, 19:00
Modified 12 ноября, 19:07
Updated 12 ноября, 19:07
В среду, 13 ноября, синоптики прогнозируют в столице Башкирии облачную погоду с прояснениями. Всю ночь будут идти умеренные снегопады, небольшие осадки выпадут и в светлое время суток. Ветер — от 8 до 13 м/с. Температура воздуха в ночь на 13 ноября составит -2°C… -4°C. Днём столбики термометров остановятся на 0°C.
Днём вторника, 12 ноября, из-за коммульной аварии было полностью перекрыто водоснабжение зданий по улицам Софьи Перовской и Авроры. Сроков устранения последствий ЧП власти пока не устанавливали. По Авроры, 5/2 организован подвоз воды.
С коммунальными проблемами придётся столкнуться и Нагаево — там в среду, 13 ноября, почти на весь день отключат подачу электроэнергии, с 09:00 до 19:00. Неудобства придётся терпеть жителям домов по улицам Мира, Янтарной, Есенинской, Урожайной, Офицерской, Таежной, Болдинской, Поэтической, Русской, Цыганской, Механизаторов, Декоративной и Беловежской, а также в Квартале №15.
Новогодние товары в магазинах Башкирии стали заметнее дороже по сравнению с минувшим предпраздничным периодом. В связи с этим жители Республики Башкортостан начали чаще экономить на торжествах — так, спрос на искусственные ели упал сразу на треть.
Башкортостанское управление Росстата отчиталось о динамике стоимости продуктов в магазинах региона за две недели. Выясним, за сколько согласно новым ценам можно дёшево пообедать, закупившись продуктами в среднестатистическом супермаркете — готовить будем несколько порций постного борща с простейшим составом ингридиентов.
С отчётом о ценах можно ознакомиться на ресурсах Росстата. Зная граммовки, проведём собственные рассчёты исходя из него, округлив копейки.
Итого: 117,5₽.
Если всё же раскошелиться на 200 г говядины, то к этой цене стоит прибавить ещё 111₽ (по данным Росстата, стоимость кг говядины составляет 555,46₽).
Топ-5 фильмов по рейтингу зрителей, которые будут показывать в среду, 13 ноября, кинотеатры башкирской столицы: