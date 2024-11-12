Сегодня в Уфе: коммунальный ад, дорогой Новый год и индекс борща

С коммунальными проблемами придётся столкнуться и Нагаево — там в среду, 13 ноября, почти на весь день отключат подачу электроэнергии, с 09:00 до 19:00. Неудобства придётся терпеть жителям домов по улицам Мира, Янтарной, Есенинской, Урожайной, Офицерской, Таежной, Болдинской, Поэтической, Русской, Цыганской, Механизаторов, Декоративной и Беловежской, а также в Квартале №15.