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Posted 12 ноября, 19:00

Published 12 ноября, 19:00

Modified 12 ноября, 19:07

Updated 12 ноября, 19:07

Сегодня в Уфе: коммунальный ад, дорогой Новый год и индекс борща

Сегодня в Уфе: коммунальный ад, дорогой Новый год и индекс борща

12 ноября 2024, 19:00
Фото: mkset.ru.
Всё, что нужно знать к среде, 13 ноября — в ежедневном дайджесте от Mkset.

Погода в Уфе

В среду, 13 ноября, синоптики прогнозируют в столице Башкирии облачную погоду с прояснениями. Всю ночь будут идти умеренные снегопады, небольшие осадки выпадут и в светлое время суток. Ветер — от 8 до 13 м/с. Температура воздуха в ночь на 13 ноября составит -2°C… -4°C. Днём столбики термометров остановятся на 0°C.

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Отключения воды в Уфе

Днём вторника, 12 ноября, из-за коммульной аварии было полностью перекрыто водоснабжение зданий по улицам Софьи Перовской и Авроры. Сроков устранения последствий ЧП власти пока не устанавливали. По Авроры, 5/2 организован подвоз воды.

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Отключения электричества в Уфе

С коммунальными проблемами придётся столкнуться и Нагаево — там в среду, 13 ноября, почти на весь день отключат подачу электроэнергии, с 09:00 до 19:00. Неудобства придётся терпеть жителям домов по улицам Мира, Янтарной, Есенинской, Урожайной, Офицерской, Таежной, Болдинской, Поэтической, Русской, Цыганской, Механизаторов, Декоративной и Беловежской, а также в Квартале №15.

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Праздник к нам приходит

Новогодние товары в магазинах Башкирии стали заметнее дороже по сравнению с минувшим предпраздничным периодом. В связи с этим жители Республики Башкортостан начали чаще экономить на торжествах — так, спрос на искусственные ели упал сразу на треть.

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Обед в Башкирии стал дороже

Башкортостанское управление Росстата отчиталось о динамике стоимости продуктов в магазинах региона за две недели. Выясним, за сколько согласно новым ценам можно дёшево пообедать, закупившись продуктами в среднестатистическом супермаркете — готовить будем несколько порций постного борща с простейшим составом ингридиентов.

С отчётом о ценах можно ознакомиться на ресурсах Росстата. Зная граммовки, проведём собственные рассчёты исходя из него, округлив копейки.

  • 300 г картофеля — 10,5₽;
  • 300 г помидоров — 42,5₽;
  • луковица, 100 г — 4₽;
  • одна морковь, 100 г — 3₽$
  • 100 г подсолнечного масла — 12₽;
  • одна свекла, 250 г — 9₽$;
  • капуста, 500 г — 16,5₽.
  • добавим сюда несколько ложек сметаны, пару зубчиков чеснока и немного зелени, предположим, на 20₽.

Итого: 117,5₽.

Если всё же раскошелиться на 200 г говядины, то к этой цене стоит прибавить ещё 111₽ (по данным Росстата, стоимость кг говядины составляет 555,46₽).

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Что посмотреть в Уфе

Топ-5 фильмов по рейтингу зрителей, которые будут показывать в среду, 13 ноября, кинотеатры башкирской столицы:

  1. мультфильм «Ходячий замок» (6+);
  2. биографический «Амадей» (16+);
  3. мультфильм «Бернанд: Миссия Марс» (6+);
  4. драма «Конформист» (18+);
  5. боевик «Граф Монтер-Кристо» (12+).
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