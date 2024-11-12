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Posted 12 ноября, 17:03

Published 12 ноября, 17:03

Modified 12 ноября, 18:44

Updated 12 ноября, 18:44

«Салават Юлаев» выстоял в Уфе

«Салават Юлаев» начал домашнюю серию с победы над «Ладой»

12 ноября 2024, 17:03
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» выстоял в Уфе

Уфимским хоккеистам удалось со счётом 3:1 обыграть соперников из Тольятти во вторник, 12 ноября.

Матч проходил на «Уфа-Арене» в столице Башкирии. Открыть счёт удалось «юлаевцам» только к середине игры — защитник «СЮ» Ярослав Цулыгин забросил шайбу в ворота соперников на 29-й минуте. Спустя всего полторы минуты гости сравняли счёт с подачи Дениса Баранцева. Позже ещё две шайбы уфимцам принесли Деннис Ян и Данил Алылкин.

Для «Лады» это стало вторым поражением подряд, для «зелёных» — второй подряд победой.

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»
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Ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» обыграл нижегородское «Торпедо» в овертайме, закончив выездную серию матчей.

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