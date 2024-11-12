«Салават Юлаев» начал домашнюю серию с победы над «Ладой»

Posted 12 ноября, 17:03
Published 12 ноября, 17:03
Modified 12 ноября, 18:44
Updated 12 ноября, 18:44
Матч проходил на «Уфа-Арене» в столице Башкирии. Открыть счёт удалось «юлаевцам» только к середине игры — защитник «СЮ» Ярослав Цулыгин забросил шайбу в ворота соперников на 29-й минуте. Спустя всего полторы минуты гости сравняли счёт с подачи Дениса Баранцева. Позже ещё две шайбы уфимцам принесли Деннис Ян и Данил Алылкин.
Для «Лады» это стало вторым поражением подряд, для «зелёных» — второй подряд победой.
Ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» обыграл нижегородское «Торпедо» в овертайме, закончив выездную серию матчей.