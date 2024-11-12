Речной буксир попал в ДТП на ₽2 млн в Башкирии

Posted 12 ноября, 18:23
Published 12 ноября, 18:23
Modified 12 ноября, 18:26
Updated 12 ноября, 18:26
Следственным комитетом России по центральному округу было инициировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения на водном транспорте, которое привело к значительному ущербу»).
По версии следствия, в ночь на 23 октября 2024 года плавучий кран № 92, находящийся в составе буксира «Речной 29», вышел из левой камеры шлюза и, двигаясь вдоль нижнего причала на 161 км реки Кама, задел воздушную линию 35 кВ, принадлежащую энергетической компании, поднятой стрелой крана. В столкновении никто не пострадал, но причинен ущерб на сумму не менее ₽2 млн.
— В результате этого инцидента был причинён материальный ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей, — сообщает пресс-служба следственно-транспортного ведомства России — Проводятся всесторонние следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия, также назначен ряд экспертиз.
Напомним, в мае 2024 года под Уфой произошла трагедия на воде. Натянутый над гладью трос отсек голову мчавшемуся на водном мотоцикле мужчине. Следствие по делу пока не заявляло в наличии обвиняемого или подозреваемого в происшествии.