Речной буксир попал в ДТП на ₽2 млн в Башкирии

По версии следствия, в ночь на 23 октября 2024 года плавучий кран № 92, находящийся в составе буксира «Речной 29», вышел из левой камеры шлюза и, двигаясь вдоль нижнего причала на 161 км реки Кама, задел воздушную линию 35 кВ, принадлежащую энергетической компании, поднятой стрелой крана. В столкновении никто не пострадал, но причинен ущерб на сумму не менее ₽2 млн.