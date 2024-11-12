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Posted 12 ноября, 18:23

Published 12 ноября, 18:23

Modified 12 ноября, 18:26

Updated 12 ноября, 18:26

Буксир попал в аварию на Каме в Башкортостане

Речной буксир попал в ДТП на ₽2 млн в Башкирии

12 ноября 2024, 18:23
Фото: fleetphoto.ru/photo/302226/.

Буксир попал в аварию на Каме в Башкортостане

Капитану судна грозит уголовная ответственность, сообщает во вторник, 12 ноября, пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следственным комитетом России по центральному округу было инициировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения на водном транспорте, которое привело к значительному ущербу»).

По версии следствия, в ночь на 23 октября 2024 года плавучий кран № 92, находящийся в составе буксира «Речной 29», вышел из левой камеры шлюза и, двигаясь вдоль нижнего причала на 161 км реки Кама, задел воздушную линию 35 кВ, принадлежащую энергетической компании, поднятой стрелой крана. В столкновении никто не пострадал, но причинен ущерб на сумму не менее ₽2 млн.



— В результате этого инцидента был причинён материальный ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей, — сообщает пресс-служба следственно-транспортного ведомства России — Проводятся всесторонние следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия, также назначен ряд экспертиз.
Кто ответит за смертельный трос под Уфой
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Напомним, в мае 2024 года под Уфой произошла трагедия на воде. Натянутый над гладью трос отсек голову мчавшемуся на водном мотоцикле мужчине. Следствие по делу пока не заявляло в наличии обвиняемого или подозреваемого в происшествии.

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