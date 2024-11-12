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Posted 12 ноября, 11:01

Published 12 ноября, 11:01

Modified 12 ноября, 11:04

Updated 12 ноября, 11:04

Опасного уфимца объявили в федеральный розыск

Опасного уфимца объявили в федеральный розыск

12 ноября 2024, 11:01
Фото: Пресс-служба Управления МВД России по Уфе.
Жителя Уфы подозревают в незаконном распространении сильнодействующих веществ, сообщает во вторник, 12 ноября, пресс-служба полиции Башкирии.

Согласно предварительным данным, 41-летний житель Уфы Анатолий Лончаков занимался хранением и распространением значительной партии наркотиков.

— Отдел полиции № 11 Управления МВД России по Уфе объявил в федеральный розыск Анатолия Сергеевича Лончакова, родившегося в 1983 году. По имеющимся сведениям, он осуществлял раскладку тайников-закладок в Демском районе. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого, — сообщили в МВД Республики Башкортостан.

Известную информацию о местонахождении разыскиваемого по подозрению в создании в Уфе сети «закладок» просят сообщать в полицию.

Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск
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Напомним, ранее вся Россия искала другого опасного уфимца. Мужчину объявили в федеральный розыск за серийное мошенничество. Его поиски активизировали после того, как уфимец вместе с другом напал на патруль полиции на юге страны.

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