Опасного уфимца объявили в федеральный розыск

Posted 12 ноября, 11:01
Published 12 ноября, 11:01
Modified 12 ноября, 11:04
Updated 12 ноября, 11:04
Согласно предварительным данным, 41-летний житель Уфы Анатолий Лончаков занимался хранением и распространением значительной партии наркотиков.
— Отдел полиции № 11 Управления МВД России по Уфе объявил в федеральный розыск Анатолия Сергеевича Лончакова, родившегося в 1983 году. По имеющимся сведениям, он осуществлял раскладку тайников-закладок в Демском районе. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого, — сообщили в МВД Республики Башкортостан.
Известную информацию о местонахождении разыскиваемого по подозрению в создании в Уфе сети «закладок» просят сообщать в полицию.
Напомним, ранее вся Россия искала другого опасного уфимца. Мужчину объявили в федеральный розыск за серийное мошенничество. Его поиски активизировали после того, как уфимец вместе с другом напал на патруль полиции на юге страны.