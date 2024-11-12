Они уничтожат ваш утеплитель за ночь: как мыши выбирают себе дом на зиму

Пеностекло — инновационный материал, который сочетает легкость и прочность. Он бывает двух типов: сыпучий и плитный. Сыпучий материал действует как керамзит — осыпается при малейшем движении. Плитный вариант тоже не подходит мышам, так как они не могут прогрызть плотное стекло.