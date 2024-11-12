Новый год подорожал в Башкирии на 20%

Аналитики провели исследование спроса у россиян на новогодние товары. Были сравнены периоды за 1 октября — 7 ноября 2023 и 2024 года. Оказалось, что искусственные ёлки стали покупать на 33% реже, при этом стоимость праздничного пластика выросла на 27%, до ₽3 422. Вкусный атрибут новогодних каникул — мандарины — выросли в спросе на 7%, цена килограмма оранжевых цитрусовых за год выросла на 21%, составив к первой декаде ноября 2024 года ₽242.



— В Республике Башкортостан продажи мандаринов выросли на 4%. Цена килограмма за год выросла на 24%, достигнув ₽224, — сообщили представители «Чек Индекс». — Число покупок искусственных елей упало на 22%. Медианная цена товара достигла ₽3 112, за год стоимость выросла на 15%.



В России за год подорожали и другие праздничные товары:

— Гирлянды — медианная цена ₽570, +20%

— Набор елочных игрушек — медианная цена ₽455, +23%

— Елочная звезда — медианная цена ₽226, +3%

— Мишура — медианная цена ₽103, +10%.



Покупки всех этих позиций упали.