Новый год подорожал в Башкирии на 20%

Posted 12 ноября, 03:38
Published 12 ноября, 03:38
Modified 12 ноября, 03:38
Updated 12 ноября, 03:38
Аналитики провели исследование спроса у россиян на новогодние товары. Были сравнены периоды за 1 октября — 7 ноября 2023 и 2024 года. Оказалось, что искусственные ёлки стали покупать на 33% реже, при этом стоимость праздничного пластика выросла на 27%, до ₽3 422. Вкусный атрибут новогодних каникул — мандарины — выросли в спросе на 7%, цена килограмма оранжевых цитрусовых за год выросла на 21%, составив к первой декаде ноября 2024 года ₽242.
— В Республике Башкортостан продажи мандаринов выросли на 4%. Цена килограмма за год выросла на 24%, достигнув ₽224, — сообщили представители «Чек Индекс». — Число покупок искусственных елей упало на 22%. Медианная цена товара достигла ₽3 112, за год стоимость выросла на 15%.
В России за год подорожали и другие праздничные товары:
— Гирлянды — медианная цена ₽570, +20%
— Набор елочных игрушек — медианная цена ₽455, +23%
— Елочная звезда — медианная цена ₽226, +3%
— Мишура — медианная цена ₽103, +10%.
Покупки всех этих позиций упали.
Как ранее сообщал Mkset, главная новогодняя ёлка состоится в Башкирии в дату католического Рождества: представление для детей запланировали на 25 декабря.