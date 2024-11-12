НОВИКОМ опубликовал РСБУ за три квартала 2024 года

Posted 12 ноября, 14:02
Published 12 ноября, 14:02
Modified 12 ноября, 14:02
Updated 12 ноября, 14:02
Как пояснили в НОВИКОМе, такие финансовые успехи были обеспечены наличием устойчивой ресурсной базы и грамотной стратегии, которая обеспечила прибыль в размере 22,3 миллиарда рублей. Представители организации также отметили, что такой показатель в два раза превышает прибыль с января по сентябрь 2023 года, которая составила 13,8 миллиарда рублей, передает newsnn.ru.
Финансовые активы НОВИКОМа по состоянию на 1 октября составили 839,6 миллиарда рублей. Согласно отчету, за первые три квартала текущего года капитал банка вырос на 20,3 процента. Его величина составила сто двенадцать миллиардов рублей. Показатель чистых комиссионных доходов — 1,4 миллиарда рублей. Он увеличился на 6,3 процента по сравнению с таким же периодом за прошлый год. В соответствии с документом чистый процентный доход банка составил 39,8 миллиарда рублей, увеличившись на 70 процентов.
Представители банка объясняют столь высокие результаты устойчивым бизнес-профилем, стабильной ликвидностью и высоким уровнем капитала. Отметим, что недавно АКРА подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне АА- со стабильным прогнозом.
В июле 2024 года собрание акционеров организации одобрило выплату дивидендов за прошлый год в размере 5,7 миллиарда рублей. Деньги будут вложены в развитие российского промышленного сектора, а также в реализацию основных проектов.
Как отметила председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева, такие хорошие результаты были достигнуты за счет того, что банк выбрал правильную стратегию, синхронизированную со стратегией акционера — ГК «Ростех». В числе других факторов, обеспечивших финансовый успех, Георгиева назвала взвешенную риск-политику и партнерство с ведущими промышленными предприятиями страны, которое продолжается уже много лет.