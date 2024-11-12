НОВИКОМ опубликовал РСБУ за три квартала 2024 года

Финансовые активы НОВИКОМа по состоянию на 1 октября составили 839,6 миллиарда рублей. Согласно отчету, за первые три квартала текущего года капитал банка вырос на 20,3 процента. Его величина составила сто двенадцать миллиардов рублей. Показатель чистых комиссионных доходов — 1,4 миллиарда рублей. Он увеличился на 6,3 процента по сравнению с таким же периодом за прошлый год. В соответствии с документом чистый процентный доход банка составил 39,8 миллиарда рублей, увеличившись на 70 процентов.