Мошенники стали использовать новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах

Новая схема обмана выглядит так. Сначала злоумышленники звонят по телефону с неизвестного номера и представляются сотрудниками госструктур — сообщают о наличии заказного письма (например, от налоговой службы) и просят уточнить адрес для отправки уведомления. Когда жертва соглашается на получение уведомления, мошенники просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение от госпортала с текстом «код восстановления доступа» к учетной записи. Большинство абонентов на этом этапе завершает разговор, заподозрив подвох.