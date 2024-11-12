Мокрая обувь осенью — больше не проблема! Простые способы, которые работают

Один из самых простых вариантов — использовать обычный фен. Однако есть нюансы. Фен ни в коем случае нельзя включать на максимальный нагрев, так как поток горячего воздуха может повредить внутреннюю подкладку или даже клей, соединяющий подошву с верхом обуви.