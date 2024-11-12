Магазин контрафакта обнаружили в Уфе

На судебном заседании представитель компании признал свою вину и согласился с изложенными в протоколе обстоятельствами. Он также сообщил, что все выявленные нарушения были устранены, а контроль за поступающей продукцией теперь будет усилен. Тем не менее, это не спасло компанию от наказания: суд назначил штраф в размере 50 000 рублей.