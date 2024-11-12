mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 13:01

Published 12 ноября, 13:01

Modified 12 ноября, 18:59

Updated 12 ноября, 18:59

Магазин контрафакта обнаружили в Уфе

Магазин контрафакта обнаружили в Уфе

12 ноября 2024, 13:01
Фото: 1MI.
В Уфе оштрафовали магазин, который продавал товары без необходимой маркировки, сообщает во вторник, 12 ноября, пресс-служба судов Башкирии.

Ситуация развернулась вокруг магазина DeFacto, который принадлежит ООО «ОЗОН ГИЙИМ РСЙ». Как оказалось, в торговом зале находились 67 «сомнительных» товаров легкой промышленности на сумму более ₽218 000. На всех этих товарах отсутствовала необходимая информация. Где наименование продукции? А где страна-изготовитель? Все эти важные детали оказались в невидимой зоне.

На судебном заседании представитель компании признал свою вину и согласился с изложенными в протоколе обстоятельствами. Он также сообщил, что все выявленные нарушения были устранены, а контроль за поступающей продукцией теперь будет усилен. Тем не менее, это не спасло компанию от наказания: суд назначил штраф в размере 50 000 рублей.


Как ранее сообщал Mkset, в одном из заведений Уфы, застали врасплох работающих нелегалов, однако они уверяли, что это не работа, а всего лишь «помощь».

Уфимское кафе оказалось рассадником нелегалов
Узнать подробнее
Читайте также:
Качели покалечили мальчика в УфеМэр Уфы: «Город живет в режиме постоянной тревоги»Опасного уфимца объявили в федеральный розыск
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Россия#Промышленность#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Нарушения#Мелеуз#Штраф#Маркировка#Контрафакт#Товары#Магазин#Страна-изготовитель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика