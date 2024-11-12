Магазин контрафакта обнаружили в Уфе

Posted 12 ноября, 13:01
Published 12 ноября, 13:01
Modified 12 ноября, 18:59
Updated 12 ноября, 18:59
Ситуация развернулась вокруг магазина DeFacto, который принадлежит ООО «ОЗОН ГИЙИМ РСЙ». Как оказалось, в торговом зале находились 67 «сомнительных» товаров легкой промышленности на сумму более ₽218 000. На всех этих товарах отсутствовала необходимая информация. Где наименование продукции? А где страна-изготовитель? Все эти важные детали оказались в невидимой зоне.
На судебном заседании представитель компании признал свою вину и согласился с изложенными в протоколе обстоятельствами. Он также сообщил, что все выявленные нарушения были устранены, а контроль за поступающей продукцией теперь будет усилен. Тем не менее, это не спасло компанию от наказания: суд назначил штраф в размере 50 000 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, в одном из заведений Уфы, застали врасплох работающих нелегалов, однако они уверяли, что это не работа, а всего лишь «помощь».