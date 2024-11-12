Kronung Group: Объем инвестиций в недвижимость продолжает расти

Posted 12 ноября, 06:57
Published 12 ноября, 06:57
Modified 12 ноября, 06:57
Updated 12 ноября, 06:57
В первом полугодии этого года в Санкт-Петербурге и Ленобласти было приобретено более 540 га земли для жилищного строительства. Согласно данным исследовательской компании NF Group, 94% этой земли расположено в регионе. Об этом пишет newsnn.ru.
На фоне отмены льготной ипотеки и высоких цен на жилье в Санкт-Петербурге Ленобласть становится всё более привлекательной для девелоперов. За последний год число застройщиков в этом регионе увеличилось на 10% и достигло 93. Многие компании, ранее работавшие в сфере коммерческого строительства, начали выходить на рынок с проектами жилой недвижимости комфорт-класса. Среди них и компания Kronung Group.
По словам совладельца Kronung Group Игнатия Найды, компания ориентируется на концепцию малоэтажного строительства с уникальными архитектурными и планировочными решениями, а также высоким уровнем благоустройства окружающей территории.
Он также упомянул, что уже во втором квартале 2025 года может наблюдаться рост спроса на жилье, так как ожидается снижение ключевой ставки. Игнатий Найда рассказал и о двух будущих проектах компании «Кронунг Групп» — это будут малоэтажные комплексы, расположенные около Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области. Объем инвестиций в эти проекты составит примерно 10 миллиардов рублей. В условиях высоких ключевых ставок современные девелоперы часто обращаются к альтернативным источникам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Это открывает новые возможности для инвесторов и представляет собой новые способы привлечения капитала для девелоперов, отметил Найда.
В 2024 году компания «Кронунг Групп» осуществила размещение своего первого выпуска облигаций на фондовом рынке. Общая сумма эмиссии составила 500 миллионов рублей, процентная ставка — 22% годовых, а срок погашения — три года.
Кроме того, организация объявила о запуске ЗПИФ. В состав фонда входят объекты недвижимости, договоры долевого участия (ДДУ), ценные бумаги и ликвидные средства.
Генеральный директор «Кронунг Групп» Филипп Шраге считает, что сектор недвижимости продолжит развиваться. Это обусловлено тем, что вложение в финансовые инструменты девелоперов предоставляет возможность участия в проектах без необходимости непосредственного вовлечения в их реализацию.