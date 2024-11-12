Kronung Group: Объем инвестиций в недвижимость продолжает расти

Он также упомянул, что уже во втором квартале 2025 года может наблюдаться рост спроса на жилье, так как ожидается снижение ключевой ставки. Игнатий Найда рассказал и о двух будущих проектах компании «Кронунг Групп» — это будут малоэтажные комплексы, расположенные около Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области. Объем инвестиций в эти проекты составит примерно 10 миллиардов рублей. В условиях высоких ключевых ставок современные девелоперы часто обращаются к альтернативным источникам финансирования, таким как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Это открывает новые возможности для инвесторов и представляет собой новые способы привлечения капитала для девелоперов, отметил Найда.