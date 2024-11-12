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Posted 12 ноября, 07:53

Published 12 ноября, 07:53

Modified 12 ноября, 07:55

Updated 12 ноября, 07:55

Компании Башкортостана приняли участие в бизнес-миссии в Магнитогорске

Компании Башкортостана приняли участие в бизнес-миссии в Магнитогорске

12 ноября 2024, 07:53
Фото: ТПП РБ.
В ходе визита предприниматели 13 компаний республики обсудили перспективы сотрудничества с представителями 36 предприятий города.

Программа визита включала в себя участие башкирских предприятий в контактно-деловой бирже в формате B2B-переговоров с представителями бизнеса Магнитогорска. Согласно специфике работы компаний, в ходе диалога была затронута тема развития партнерства в области легкой промышленности и строительства, в сфере рекламных услуг и маркетинга, в инженерно-техническом проектировании и т. д. Компании смогли обсудить ключевые вопросы сотрудничества и наметить перспективы.

Также программа включала посещение предприятий Магнитогорска. В частности, прошла презентация промышленного потенциала и производственных мощностей магнитогорских компаний, были проработаны пути укрепления интеграции регионов. Большим вкладом в расширение сотрудничества стал также обмен опытом поддержки малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». ТПП РБ организовала его совместно с Агентством РБ по развитию малого и среднего предпринимательства, при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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