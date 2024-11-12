Компании Башкортостана приняли участие в бизнес-миссии в Магнитогорске

Программа визита включала в себя участие башкирских предприятий в контактно-деловой бирже в формате B2B-переговоров с представителями бизнеса Магнитогорска. Согласно специфике работы компаний, в ходе диалога была затронута тема развития партнерства в области легкой промышленности и строительства, в сфере рекламных услуг и маркетинга, в инженерно-техническом проектировании и т. д. Компании смогли обсудить ключевые вопросы сотрудничества и наметить перспективы.