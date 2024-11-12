Компании Башкортостана приняли участие в бизнес-миссии в Магнитогорске

Posted 12 ноября, 07:53
Published 12 ноября, 07:53
Modified 12 ноября, 07:55
Updated 12 ноября, 07:55
Программа визита включала в себя участие башкирских предприятий в контактно-деловой бирже в формате B2B-переговоров с представителями бизнеса Магнитогорска. Согласно специфике работы компаний, в ходе диалога была затронута тема развития партнерства в области легкой промышленности и строительства, в сфере рекламных услуг и маркетинга, в инженерно-техническом проектировании и т. д. Компании смогли обсудить ключевые вопросы сотрудничества и наметить перспективы.
Также программа включала посещение предприятий Магнитогорска. В частности, прошла презентация промышленного потенциала и производственных мощностей магнитогорских компаний, были проработаны пути укрепления интеграции регионов. Большим вкладом в расширение сотрудничества стал также обмен опытом поддержки малого и среднего предпринимательства.
Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». ТПП РБ организовала его совместно с Агентством РБ по развитию малого и среднего предпринимательства, при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ.