Когда кончится СВО: «Не стоит надеяться на чудо»

Posted 11 ноября, 21:52
Published 11 ноября, 21:52
Modified 11 ноября, 21:52
Updated 11 ноября, 21:52
Американский миллиардер Илон Маск на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США сделал прогноз по поводу того, когда кончится СВО. Как известно, среди предвыборных обещаний Трампа значилось и разрешение набившего американским налогоплательщикам вопроса конца войны на Украине и мирных переговоров с Россией. Илон Маск, на основе собственных убеждений и данных, дал следующий прогноз.
— Скоро бессмысленные убийства прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло, — написал Илон Маск в соцсети.
Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что окружение Дональда Трампа уже обсуждает новый план урегулирования на Украине. Вопрос «Когда кончится СВО» стоит на повестке и в российском обществе. Свои позиции по срокам конца войны на Украине дал ряд аналитиков, в том числе — военные эксперты.
Так, советский и украинский журналист-международник Олег Ясинский призвал не верить в чудеса и скорое окончание СВО на фоне победы Трампа в выборах президента США. Аналитик отметил, что «думать о том, что решение проблем, может прийти от их главного источника — опасно и близоруко», а также то, что «Чтобы они захотели о чем-то договариваться, они должны начать терять от этой войны больше, чем выигрывают».
Свои данные о том, когда кончится на СВО и начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной, дала и зарубежная пресса.
Путин и Трамп уже обсудили возможное прекращение конфликта в Украине, сообщает Washington Post. Издание отмечает, что Трамп выразил опасения по поводу финансовых затрат американцев на поддержку Украины и предположил, что для достижения мира Украине, возможно, придется отказаться от некоторых территорий, включая Крым. Также было указано, что во время разговора Трамп предложил российскому лидеру не обострять ситуацию в Украине.
По информации источников, президенты обсудили возможные варианты для мирного урегулирования на европейском континенте, и Трамп проявил интерес к продолжению переговоров, направленных на скорейшее разрешение конфликта. Украинские власти были уведомлены о данном разговоре и не возражали против него. По мнению украинских чиновников, они давно поняли, что Трамп стремится найти дипломатическое решение украинской проблемы совместно с Путиным.
Важно отметить, что 7 ноября Путин впервые поздравил Трампа с его победой на выборах и выразил готовность рассмотреть предложения по Украине.