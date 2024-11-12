Когда кончится СВО: «Не стоит надеяться на чудо»

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что окружение Дональда Трампа уже обсуждает новый план урегулирования на Украине. Вопрос «Когда кончится СВО» стоит на повестке и в российском обществе. Свои позиции по срокам конца войны на Украине дал ряд аналитиков, в том числе — военные эксперты.



Так, советский и украинский журналист-международник Олег Ясинский призвал не верить в чудеса и скорое окончание СВО на фоне победы Трампа в выборах президента США. Аналитик отметил, что «думать о том, что решение проблем, может прийти от их главного источника — опасно и близоруко», а также то, что «Чтобы они захотели о чем-то договариваться, они должны начать терять от этой войны больше, чем выигрывают».









