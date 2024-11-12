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Posted 11 ноября, 21:52

Published 11 ноября, 21:52

Modified 11 ноября, 21:52

Updated 11 ноября, 21:52

Когда кончится СВО: «Не стоит надеяться на чудо»

Когда кончится СВО: «Не стоит надеяться на чудо»

11 ноября 2024, 21:52
Фото: 1MI.
Военные аналитики дали прогнозы на сроки завершения войны на Украине и мирные переговоры, своё мнение высказал даже Илон Маск.

Американский миллиардер Илон Маск на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США сделал прогноз по поводу того, когда кончится СВО. Как известно, среди предвыборных обещаний Трампа значилось и разрешение набившего американским налогоплательщикам вопроса конца войны на Украине и мирных переговоров с Россией. Илон Маск, на основе собственных убеждений и данных, дал следующий прогноз.

— Скоро бессмысленные убийства прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло, — написал Илон Маск в соцсети.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что окружение Дональда Трампа уже обсуждает новый план урегулирования на Украине. Вопрос «Когда кончится СВО» стоит на повестке и в российском обществе. Свои позиции по срокам конца войны на Украине дал ряд аналитиков, в том числе — военные эксперты.

Так, советский и украинский журналист-международник Олег Ясинский призвал не верить в чудеса и скорое окончание СВО на фоне победы Трампа в выборах президента США. Аналитик отметил, что «думать о том, что решение проблем, может прийти от их главного источника — опасно и близоруко», а также то, что «Чтобы они захотели о чем-то договариваться, они должны начать терять от этой войны больше, чем выигрывают».




Свои данные о том, когда кончится на СВО и начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной, дала и зарубежная пресса.

Путин и Трамп уже обсудили возможное прекращение конфликта в Украине, сообщает Washington Post. Издание отмечает, что Трамп выразил опасения по поводу финансовых затрат американцев на поддержку Украины и предположил, что для достижения мира Украине, возможно, придется отказаться от некоторых территорий, включая Крым. Также было указано, что во время разговора Трамп предложил российскому лидеру не обострять ситуацию в Украине.

По информации источников, президенты обсудили возможные варианты для мирного урегулирования на европейском континенте, и Трамп проявил интерес к продолжению переговоров, направленных на скорейшее разрешение конфликта. Украинские власти были уведомлены о данном разговоре и не возражали против него. По мнению украинских чиновников, они давно поняли, что Трамп стремится найти дипломатическое решение украинской проблемы совместно с Путиным.

Важно отметить, что 7 ноября Путин впервые поздравил Трампа с его победой на выборах и выразил готовность рассмотреть предложения по Украине.

Путин дал четкий сигнал
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