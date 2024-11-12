ЕР передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта

Posted 12 ноября, 15:13
Published 12 ноября, 15:13
Modified 12 ноября, 15:15
Updated 12 ноября, 15:15
Перечень для капитального ремонта включает 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Партия также планирует строительство 68 новых школ и 63 детских садов. До 12 декабря за каждым объектом закрепят ответственных депутатов и сенаторов от партии.
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия возьмет на особый контроль ход выполнения работ. Он напомнил, что программа капремонта реализуется с 2022 года, за это время обновлено почти 4,5 тыс. зданий школ, включая 406 в текущем году. До конца года запланирован ввод еще более 280 зданий школ.
Якушев добавил, что все запланированные ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, а также в Татарстане и Чеченской Республике. По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1411 школ на 850 тыс. учебных мест, в 2024 году построено 70 школ, ввод 162 школ запланирован до конца года.
Кроме того, с 2019 года по 1 ноября 2024 года введено 1682 детских сада на 246 тыс. мест. Программа капремонта, инициированная президентом, контролируется общественными штабами ЕР. Участие в ней принимают и новые регионы, сообщает сайт er.ru.
«Программа, запущенная по инициативе „Единой России“ при непосредственном участии Министерства просвещения РФ и региональных министерств образования, реализуется уже с 2022 года. Мы находимся в тройке лидеров по Российской Федерации по количеству привлеченных федеральных средств в регион и по количеству объектов. Задача, чтобы школы двухлетнего цикла открылись 1 сентября 2025 года, но мы ставим себе планку чуть выше ввиду того, что неплохие темпы по капитальному ремонту. Поэтому большинство объектов планируем запустить уже к четвертой четверти этого учебного года, чтобы дети последнюю четверть могли учиться уже за своими партами, в своих родных стенах.
В следующем году количество объектов будет увеличено — 8 объектов однолетнего цикла и 31 школа двухлетнего цикла. Рассчитываем, что при допотборе министерством на 2025–2026 годы также будут выделены средства и мы сможем увеличить количество зданий, которые будем ремонтировать.
В целом партия держит на очень жестком контроле реализацию данного партпроекта. Раз в две недели мы собираемся с муниципалитетами, смотрим реальную ситуацию по строительной готовности, по ходу, по объему работ и выходим на обратную связь, если видим какое-либо отставание от утвержденной дорожной карты. Поэтому опасений по данному проекту я не вижу, мы находим очень четкое взаимодействие с коллегами из министерств. Имеющийся задел и опыт с 2022–2023 гг. дает свой эффект, по России мы одни из лучших по реализации данного проекта», — прокомментировал депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва, председатель Комитета Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин.