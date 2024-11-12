ЕР передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта

«Программа, запущенная по инициативе „Единой России“ при непосредственном участии Министерства просвещения РФ и региональных министерств образования, реализуется уже с 2022 года. Мы находимся в тройке лидеров по Российской Федерации по количеству привлеченных федеральных средств в регион и по количеству объектов. Задача, чтобы школы двухлетнего цикла открылись 1 сентября 2025 года, но мы ставим себе планку чуть выше ввиду того, что неплохие темпы по капитальному ремонту. Поэтому большинство объектов планируем запустить уже к четвертой четверти этого учебного года, чтобы дети последнюю четверть могли учиться уже за своими партами, в своих родных стенах.