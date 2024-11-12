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Posted 12 ноября, 07:55

Published 12 ноября, 07:55

Modified 12 ноября, 07:57

Updated 12 ноября, 07:57

Депутат прокомментировала проект запрета школы для квадроберов

12 ноября 2024, 07:55
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова высказала свое мнение относительно предложенного проекта по запрету или ограничению посещения учебных заведений квадроберами.

Как пишет «Ридус», Лантратова отметила, что отсутствуют правовые основания для запрета на посещение учебных заведений детьми-квадроберами. В соответствии с российским законодательством, право на получение образования имеют все дети.

Однако она добавила, что квадроберы и их родители должны учитывать школьные уставы, в которых могут быть прописаны рекомендации касательно внешнего вида и поведения учеников.

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