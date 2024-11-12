Депутат прокомментировала проект запрета школы для квадроберов

Posted 12 ноября, 07:55
Published 12 ноября, 07:55
Modified 12 ноября, 07:57
Updated 12 ноября, 07:57
Как пишет «Ридус», Лантратова отметила, что отсутствуют правовые основания для запрета на посещение учебных заведений детьми-квадроберами. В соответствии с российским законодательством, право на получение образования имеют все дети.
Однако она добавила, что квадроберы и их родители должны учитывать школьные уставы, в которых могут быть прописаны рекомендации касательно внешнего вида и поведения учеников.