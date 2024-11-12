Баймакский дрифт устроили в Уфе

Posted 12 ноября, 08:35
Published 12 ноября, 08:35
Modified 12 ноября, 08:37
Updated 12 ноября, 08:37
Неравнодушный гражданин сообщил через чат-бот о движущемся в Кировском районе автомобиле «Шкода Октавия», который катался по Уфе с выключенными фарами. Кроме того, иномарка совершала странные манёвры на дороге. Эту информацию передали ближайшим патрулям полиции. Выявление нарушителя не заставило долго себя ждать.
— Автомобиль был обнаружен за короткое время. Инспекторы локальной Госавтоинспекции остановили подозреваемого водителя. Им оказался 26-летний житель Баймакского района, у которого были заметны признаки опьянения. Водитель отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение, указывает Владимир Севастьянов. — На основании части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ на него было составлено административное дело за отказ от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.
Напомним, ранее водителя эвакуатора наказали рублем за опасный дрифт в уфимском микрорайоне Черниковка. Крутые маневры попали в объективы камер очевидцев, а потом — в соцсети, где нарушения ПДД и заметили сотрудники ГАИ.