Баймакский дрифт устроили в Уфе

— Автомобиль был обнаружен за короткое время. Инспекторы локальной Госавтоинспекции остановили подозреваемого водителя. Им оказался 26-летний житель Баймакского района, у которого были заметны признаки опьянения. Водитель отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение, указывает Владимир Севастьянов. — На основании части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ на него было составлено административное дело за отказ от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.