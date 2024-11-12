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Posted 12 ноября, 08:35

Published 12 ноября, 08:35

Modified 12 ноября, 08:37

Updated 12 ноября, 08:37

Владимир Севастьянов

Баймакский дрифт устроили в Уфе

12 ноября 2024, 08:35
Фото: Владимир Севастьянов/TG. Владимир Севастьянов

В Уфе задержали пьяного водителя

В Уфе инспекторы Госавтоинспекции при содействии чат-бота смогли задержать еще одного водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщает во вторник, 12 ноября, начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Неравнодушный гражданин сообщил через чат-бот о движущемся в Кировском районе автомобиле «Шкода Октавия», который катался по Уфе с выключенными фарами. Кроме того, иномарка совершала странные манёвры на дороге. Эту информацию передали ближайшим патрулям полиции. Выявление нарушителя не заставило долго себя ждать.

— Автомобиль был обнаружен за короткое время. Инспекторы локальной Госавтоинспекции остановили подозреваемого водителя. Им оказался 26-летний житель Баймакского района, у которого были заметны признаки опьянения. Водитель отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение, указывает Владимир Севастьянов. — На основании части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ на него было составлено административное дело за отказ от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт
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Напомним, ранее водителя эвакуатора наказали рублем за опасный дрифт в уфимском микрорайоне Черниковка. Крутые маневры попали в объективы камер очевидцев, а потом — в соцсети, где нарушения ПДД и заметили сотрудники ГАИ.

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