Жители Башкирии предпочитают этномузыку и хип-хоп с элементами народных мотивов

Поп-музыка также остается лидером предпочтений среди слушателей Башкортостана. Появление стриминговых платформ открыло новые возможности для башкирских музыкантов — широкий охват аудитории без географических ограничений, простую монетизацию контента и возможность работы с профессиональными звукоинженерами. Это позволило улучшить качество звучания песен и значительно расширить географию слушателей. Сейчас молодые артисты вносят в жанр свежие идеи и стилистические решения. Они смело экспериментируют, смешивая башкирскую поп-музыку с элементами хип-хопа, R&B и электроники.