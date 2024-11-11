Жители Башкирии предпочитают этномузыку и хип-хоп с элементами народных мотивов

Posted 11 ноября, 11:10
Published 11 ноября, 11:10
Modified 11 ноября, 11:12
Updated 11 ноября, 11:12
Жители Башкортостана слушают музыку с использованием народных инструментов и мотивов в сочетании с современными жанрами, такими как шугейз, танцевальная электронная музыка, рэп, хип-хоп, экспериментальная электроника и этно-электроника.
В Республике Башкортостан сейчас особенно популярна музыка, связанная с этникой. Ключевым элементом этого феномена стало использование традиционных башкирских музыкальных инструментов и вокальных техник. Например, хип-хоп-исполнители всё чаще включают в свои треки звучание курая — традиционной башкирской флейты. Ещё одним важным элементом является узляу — уникальная башкирская техника горлового пения, которая добавляет композициям экзотическое звучание.
Как отмечает генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова, один из актуальных трендов — децентрализация музыкальной сцены: она перемещается из Москвы и Петербурга в регионы, все большую популярность получают песни на национальных языках.
Многие молодые артисты выбирают для своих песен башкирский язык, делая ставку на сохранение национальной идентичности. В результате появляется целый спектр новых музыкальных стилей: этно-электроника, этно-поп-электроника, хип-хоп с ярко выраженными элементами народной музыки.
Поп-музыка также остается лидером предпочтений среди слушателей Башкортостана. Появление стриминговых платформ открыло новые возможности для башкирских музыкантов — широкий охват аудитории без географических ограничений, простую монетизацию контента и возможность работы с профессиональными звукоинженерами. Это позволило улучшить качество звучания песен и значительно расширить географию слушателей. Сейчас молодые артисты вносят в жанр свежие идеи и стилистические решения. Они смело экспериментируют, смешивая башкирскую поп-музыку с элементами хип-хопа, R&B и электроники.
В большинстве случаев драйвером развития жанров в регионах являются либо местные музыканты, добившиеся заметного успеха на локальном и/или федеральном уровне, либо локальные площадки, активно работающие с определенным направлением музыки. Например, в Башкортостане проект «Ритмы улиц» развивает сообщество свободных музыкантов, создает возможности самореализации молодежи через музыку.