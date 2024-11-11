Заплатил за ипотеку — и голодовка: как выживают семьи с кредитами на жилье в Башкирии

Согласно исследованию РИА Новости, ипотечные обязательства в России наименьше влияют на финансовое состояние жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов, где ежемесячные выплаты не превышают одной трети от среднедушевого дохода семьи. В то же время, в Калмыкии и Дагестане жилые кредиты стали практически недоступными, так как выплаты по ним превышают доходы местного населения.



Республика Башкортостан заняла 27 строчку в «Рейтинге доступности ипотеки в регионах России в 2024 году». Год назад было 26 место. Как подсчитали аналитики, на ежемесячную выплату ипотечного кредита семьи в Башкирии в 2024 году тратят 56,9% совокупного дохода. При этом сама ипотека составляет ₽3 млн, а ежемесячный платеж — ₽62 600. Таким образом, «на жизнь» после взноса за ипотеку у семьи остается всего около ₽50 000, что чуть больше регионального прожиточного минимума на душу населения.