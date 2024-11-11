Яндекс 360 для бизнеса вдвое снизит затраты ювелирного завода на цифровые сервисы

В штате завода работает более двух тысяч сотрудников, по всей России открыто 250 магазинов. Задача бизнеса заключалась в том, чтобы организовать бесперебойный и бесшовный переход всей компании на новый онлайн-офис. Миграцию провели в несколько этапов: разделили данные компании, которые хранятся в облаках — письма, файлы, документы — и отфильтровали те, что уже неактуальны и не нужны для работы, а затем перенесли в систему около 900 почтовых ящиков сотрудников фронт- и бэк-офиса и розничных магазинов.