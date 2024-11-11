Володин: мы должны сделать все для того, чтобы наша промышленность была передовой

По данным, озвученным в ходе выездного совещания Совета ГД, промышленное производство в России за девять месяцев 2024 года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствует в том числе и успешное импортозамещение. Поэтому дальнейшая поддержка и законодательное обеспечение развития отечественных предприятий является необходимой мерой для стабильного роста всех показателей в промышленной отрасли. С 2023 года Госдума приняла 20 федеральных законов в сфере развития промышленности, на сегодняшний день на рассмотрении у депутатов находятся еще 12 законопроектов.