Володин: мы должны сделать все для того, чтобы наша промышленность была передовой

Posted 11 ноября, 05:13
Published 11 ноября, 05:13
Modified 11 ноября, 05:13
Updated 11 ноября, 05:13
Одной из главных задач Госдумы в данном направлении является формирование единого правового поля для развития отечественной промышленности. По информации сайта Дума ТВ, на достижение технологического лидерства РФ в бюджете за ближайшие три года заложено более 6 трлн рублей.
«Важно, чтобы средства расходовались эффективно, в том числе на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции, увеличение мощностей, чтобы объем предложения сбалансировал спрос на новую технику, оборудование. Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности, исходя из задач президента», — отметил Председатель ГД Володин.
По данным, озвученным в ходе выездного совещания Совета ГД, промышленное производство в России за девять месяцев 2024 года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствует в том числе и успешное импортозамещение. Поэтому дальнейшая поддержка и законодательное обеспечение развития отечественных предприятий является необходимой мерой для стабильного роста всех показателей в промышленной отрасли. С 2023 года Госдума приняла 20 федеральных законов в сфере развития промышленности, на сегодняшний день на рассмотрении у депутатов находятся еще 12 законопроектов.
«Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром. Поэтому мы должны делать всё от нас зависящее для того, чтобы наша промышленность развивалась. Если эта работа будет построена эффективно, наши технологии будут более конкурентоспособны, значит, мы будем впереди других стран, и это обеспечит преимущества. Для нас главным является вопрос именно законодательного обеспечения развития промышленности», — подытожил Вячеслав Володин.
Кроме того, участники выездного заседания Совета Госдумы отметили важность подготовки компетентных кадров для промышленности. Они подчеркнули, что этим вопросом необходимо заниматься как на уровне среднего профессионального образования, так и на уровне вузов.
«Без вопросов, которые надо решить именно в сфере подготовки кадров, мы не сможем достичь тех целей, которые ставим перед собой в сфере развития промышленности в нашей стране», — напомнил собравшимся Председатель Госдумы.
Перед проведением выездного совещания депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным посетили Челябинский кузнечно-прессовый завод и созданный на его базе «Завод роботов» — первое в России предприятие, специализирующееся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Парламентарии встретились с коллективом и руководством заводов и обсудили текущие вопросы развития промышленного производства, импортозамещения и подготовки кадров.