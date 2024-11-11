Ветеран из Башкирии отметил столетний юбилей

Участник Великой Отечественной войны отправился на фронт в сентябре 1942 года, когда тому было 18 лет. За год до этого Иван Павлович трудился в артели. Службу проходил сперва в войсках противовоздушной обороны, после чего был назначен связистом. Получил ранение. Окончание войны встретил в Берлине. В мирное время работал токарем.