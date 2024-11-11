mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 16:10

Published 11 ноября, 16:10

Modified 11 ноября, 19:49

Updated 11 ноября, 19:49

Ветеран из Башкирии отметил столетний юбилей

Ветеран из Башкирии отметил столетний юбилей

11 ноября 2024, 16:10
Фото: Андрей Иванюта / Telegram.
В Белорецком районе Башкортостана поздравили с днём рождения фронтовка Ивана Фадеева — отчитался глава муниципалитета Андрей Иванюта в понедельник, 11 ноября.

Участник Великой Отечественной войны отправился на фронт в сентябре 1942 года, когда тому было 18 лет. За год до этого Иван Павлович трудился в артели. Службу проходил сперва в войсках противовоздушной обороны, после чего был назначен связистом. Получил ранение. Окончание войны встретил в Берлине. В мирное время работал токарем.

Сегодня у фронтовика — три дочери и пятеро внуков, а также девять правнуков и два правнука.

Столетняя жительница Башкирии вырастила 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнуков
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о долгожительнице из Башкирии, отметившей свой 100-летний юбилей.

Читайте также:
Когда кончится СВО — военный из УфыБольница Уфы останется без воды и отопленияКогда в Уфе ударят морозы
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Ветеран#Великая Отечественная война#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белорецкий район#Белебей#Мелеуз#Фронтовик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика