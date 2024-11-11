В Уфе поймали местного «гонщика» на эвакуаторе

Posted 11 ноября, 07:46
Published 11 ноября, 07:46
Modified 11 ноября, 08:42
Updated 11 ноября, 08:42
Уфимские улицы стали свидетелями необычного зрелища: водитель эвакуатора, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, решил продемонстрировать свои навыки дрифта. На видео, которое быстро разлетелось по интернету, видно, как «смельчак» управляет своим автомобилем, выполняя опасные маневры.
Как стало известно, для 30-летнего мужчины, его «дрифт-приключения» закончились не так весело, как он надеялся. Инспекторы ДПС составили на него несколько административных протоколов, включая штраф за перевозку пассажира вне кабины.