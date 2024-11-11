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Posted 11 ноября, 07:46

Published 11 ноября, 07:46

Modified 11 ноября, 08:42

Updated 11 ноября, 08:42

Водителя эвакуатора оштрафовали в Уфе

В Уфе поймали местного «гонщика» на эвакуаторе

11 ноября 2024, 07:46
Фото: 1MI.

Водителя эвакуатора оштрафовали в Уфе

Экстремальное увлечение уфимца вышло за рамки закона, сообщает в понедельник, 11 ноября, пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

Уфимские улицы стали свидетелями необычного зрелища: водитель эвакуатора, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, решил продемонстрировать свои навыки дрифта. На видео, которое быстро разлетелось по интернету, видно, как «смельчак» управляет своим автомобилем, выполняя опасные маневры.

В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт
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Как стало известно, для 30-летнего мужчины, его «дрифт-приключения» закончились не так весело, как он надеялся. Инспекторы ДПС составили на него несколько административных протоколов, включая штраф за перевозку пассажира вне кабины.

ГАИ Уфы

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе молодые люди на иномарках устроили эффектные «покатушки» по городу.

Уфимские «мажоры» понтуются в Сети
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