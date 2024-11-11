В таком грунте вырастет всё: как выбрать разрыхлитель для почвы?

Вулканическая лава — пористый материал, который отлично справляется с дренажом и улучшает циркуляцию воздуха. Она долго сохраняет свою структуру, не разлагается со временем, а также может снабжать почву минералами, что полезно для растений. Этот материал особенно эффективен для суккулентов и других растений, которые не переносят избыток влаги.