В Башкирии взлетели зарплаты

Posted 11 ноября, 19:13
Published 11 ноября, 19:13
Modified 11 ноября, 19:44
Updated 11 ноября, 19:44
Как гласит отчёт статистического ведомства, в январе — августе 2024 года этот показатель в Башкирии стал выше на 17,6% по сравнению с первыми восемью месяцами 2023 года. Средняя зарплата в Башкортостане составила ₽64 532.
В Приволжском федеральном округе (ПФО) это один из самых низких показателей — обгоняет Башкортостан лишь Саратовскую (+16,8%) и Кировскую (+17,3%) области. Для сравнения, в Татарстане уровень зарплат вырос за год на 20,2%. Самый высокий рост в ПФО показала Удмуртия с показателем в 23,5%.
В целом по стране, если верить Росстату, зарплаты выросли на 18,1%.
Ранее Mkset публиковал обзор цен на квартиры в новостройках Уфы и делился советами о том, как в столице Башкирии приобрести собственное жильё.