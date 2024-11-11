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Posted 11 ноября, 19:13

Published 11 ноября, 19:13

Modified 11 ноября, 19:44

Updated 11 ноября, 19:44

Зарплаты в Башкирии выросли на 17%

В Башкирии взлетели зарплаты

11 ноября 2024, 19:13
Фото: 1MI.

Зарплаты в Башкирии выросли на 17%

Федеральный Росстат в понедельник, 11 ноября, отчитался о том, как изменился уровень заработных плат в регионах страны.

Как гласит отчёт статистического ведомства, в январе — августе 2024 года этот показатель в Башкирии стал выше на 17,6% по сравнению с первыми восемью месяцами 2023 года. Средняя зарплата в Башкортостане составила ₽64 532.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) это один из самых низких показателей — обгоняет Башкортостан лишь Саратовскую (+16,8%) и Кировскую (+17,3%) области. Для сравнения, в Татарстане уровень зарплат вырос за год на 20,2%. Самый высокий рост в ПФО показала Удмуртия с показателем в 23,5%.

В целом по стране, если верить Росстату, зарплаты выросли на 18,1%.

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