В Башкирии взлетели зарплаты

В Приволжском федеральном округе (ПФО) это один из самых низких показателей — обгоняет Башкортостан лишь Саратовскую (+16,8%) и Кировскую (+17,3%) области. Для сравнения, в Татарстане уровень зарплат вырос за год на 20,2%. Самый высокий рост в ПФО показала Удмуртия с показателем в 23,5%.