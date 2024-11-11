В Башкирии резко похолодает до -14°C

Стало известно, что 12 ноября Башкирию ожидает облачная погода с прояснениями, а ночью — небольшой снег с гололедицей на дорогах. Температура воздуха в ночное время упадет до -9°C, местами при прояснениях до -14°C. Днем будет температура на улице будет держаться от 0°C до -5°C. Прогнозируется ветер западный до 10 м/с, днем могут быть порывы до 15 м/с.