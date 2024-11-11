В Башкирии резко похолодает до -14°C

Posted 11 ноября, 10:34
Published 11 ноября, 10:34
Modified 11 ноября, 10:36
Updated 11 ноября, 10:36
Стало известно, что 12 ноября Башкирию ожидает облачная погода с прояснениями, а ночью — небольшой снег с гололедицей на дорогах. Температура воздуха в ночное время упадет до -9°C, местами при прояснениях до -14°C. Днем будет температура на улице будет держаться от 0°C до -5°C. Прогнозируется ветер западный до 10 м/с, днем могут быть порывы до 15 м/с.
На дорогах местами будет ожидаться туман с видимостью от 500 до 1000 м. Автомобилистам рекомендуется держать расстояние и быть аккуратней на дороге.
В Уфе во вторник, 12 ноября, целый день будет облачно. Местами будет выпадать снег, ветер юго-западный 8-13 м/с. В течение всего дня температура будет варьироваться от 0°C до -5°C, а ночью столбик термометра опустится до -7°C.
Недавно Mkset сообщил об экстренном отключении отопления и горячей воды в ряде домов в Уфе.