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Posted 11 ноября, 07:13

Published 11 ноября, 07:13

Modified 11 ноября, 08:45

Updated 11 ноября, 08:45

В Башкортостане сняли ограничения движения

Трассы Башкирии освободили из снежного плена

11 ноября 2024, 07:13
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

В Башкортостане сняли ограничения движения

В регионе снегопад ввел свои коррективы для движения по региональным трассам, сообщает в понедельник, 11 ноября, Минтранс Башкирии.

После недавних снегопадов и ограничений, введённых для большегрузов и пассажирского транспорта, Минтранс Башкирии сообщил, что с 9:00 11 ноября движение по республиканским дорогам открыто.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, ситуация была далека от идеальной. С утра фуры и легковые автомобили не могли проехать по трассе М-5 от Авдона до Иглино. В Архангельском районе также действовали ограничения на движение для такси и автобусов на участке 67–205 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Причиной запрета стали неблагоприятные погодные условия: метели, сильный ветер, гололёд и ограниченная видимость.

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Как сообщают в ведомстве, на региональных и межмуниципальных дорогах трудились 139 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины. Для борьбы с зимней скользкостью было использовано 985 тонн песко-соляной смеси.

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