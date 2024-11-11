Трассы Башкирии освободили из снежного плена

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, ситуация была далека от идеальной. С утра фуры и легковые автомобили не могли проехать по трассе М-5 от Авдона до Иглино. В Архангельском районе также действовали ограничения на движение для такси и автобусов на участке 67–205 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Причиной запрета стали неблагоприятные погодные условия: метели, сильный ветер, гололёд и ограниченная видимость.