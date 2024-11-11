Трассы Башкирии освободили из снежного плена

Posted 11 ноября, 07:13
Published 11 ноября, 07:13
Modified 11 ноября, 08:45
Updated 11 ноября, 08:45
После недавних снегопадов и ограничений, введённых для большегрузов и пассажирского транспорта, Минтранс Башкирии сообщил, что с 9:00 11 ноября движение по республиканским дорогам открыто.
Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, ситуация была далека от идеальной. С утра фуры и легковые автомобили не могли проехать по трассе М-5 от Авдона до Иглино. В Архангельском районе также действовали ограничения на движение для такси и автобусов на участке 67–205 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Причиной запрета стали неблагоприятные погодные условия: метели, сильный ветер, гололёд и ограниченная видимость.
Как сообщают в ведомстве, на региональных и межмуниципальных дорогах трудились 139 единиц спецтехники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины. Для борьбы с зимней скользкостью было использовано 985 тонн песко-соляной смеси.