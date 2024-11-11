Столетняя жительница Башкирии вырастила 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнуков

Posted 11 ноября, 05:17
Published 11 ноября, 05:17
Modified 11 ноября, 08:46
Updated 11 ноября, 08:46
Бибиса Гарифьяновна Гилимшина родилась в 1924 году в Татышлах, но с раннего детства её жизнь была связана с Вязовкой. После окончания Великой Отечественной войны она вышла замуж за Асхадуллу Гилимшиновича, и вместе они создали крепкую семью, основанную на трудолюбии и уважении друг к другу. Эти ценности они передали своим детям, которые, в свою очередь, продолжают эту традицию.
Теперь, Бибиса Гарифьяновна может гордиться не только своей жизнью, но и внушительным потомством: у неё 14 внуков, 31 правнук и 3 праправнука. По словам главы Татышлинского района Фанура Рафисовича, женщина прививала им любовь к труду и важность семейных связей, что стало основой их жизни.
Последние 13 лет Бибиса Гарифьяновна живет в доме своей дочери Валентины и зятя Разана в Вязовке.
— Они окружили её теплом и заботой, делая каждый день особенным, — комментирует Фанур Рафисович.
Как ранее сообщал Mkset, Глава города Октябрьского Алексей Пальчинский также рассказал историю жизни одной удивительной юбилярши.