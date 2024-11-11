Столетняя жительница Башкирии вырастила 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнуков

Бибиса Гарифьяновна Гилимшина родилась в 1924 году в Татышлах, но с раннего детства её жизнь была связана с Вязовкой. После окончания Великой Отечественной войны она вышла замуж за Асхадуллу Гилимшиновича, и вместе они создали крепкую семью, основанную на трудолюбии и уважении друг к другу. Эти ценности они передали своим детям, которые, в свою очередь, продолжают эту традицию.