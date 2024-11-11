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Posted 11 ноября, 05:17

Published 11 ноября, 05:17

Modified 11 ноября, 08:46

Updated 11 ноября, 08:46

В Башкортостане появился новый долгожитель

Столетняя жительница Башкирии вырастила 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнуков

11 ноября 2024, 05:17
Фото: tg/Шайхисламов Фанур Рафисович.

В Башкортостане появился новый долгожитель

В регионе живёт удивительная женщина, которая отметила свой 100-летний юбилей и воспитывает целую династию, сообщает в понедельник, 11 ноября, руководитель администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Бибиса Гарифьяновна Гилимшина родилась в 1924 году в Татышлах, но с раннего детства её жизнь была связана с Вязовкой. После окончания Великой Отечественной войны она вышла замуж за Асхадуллу Гилимшиновича, и вместе они создали крепкую семью, основанную на трудолюбии и уважении друг к другу. Эти ценности они передали своим детям, которые, в свою очередь, продолжают эту традицию.

Теперь, Бибиса Гарифьяновна может гордиться не только своей жизнью, но и внушительным потомством: у неё 14 внуков, 31 правнук и 3 праправнука. По словам главы Татышлинского района Фанура Рафисовича, женщина прививала им любовь к труду и важность семейных связей, что стало основой их жизни.

Последние 13 лет Бибиса Гарифьяновна живет в доме своей дочери Валентины и зятя Разана в Вязовке.

— Они окружили её теплом и заботой, делая каждый день особенным, — комментирует Фанур Рафисович.
Женщина справила 100-летний юбилей в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, Глава города Октябрьского Алексей Пальчинский также рассказал историю жизни одной удивительной юбилярши.

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